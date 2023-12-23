В центре Новосибирска отремонтируют лицей на Серебреннниковской — за работы заплатят 62 миллиона

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 21 декабря. Образовательное учреждение находится на улице Серебреннниковская,10.



В календарный график производства работ по капремонту здания вошли более 200 наименований. В списке имеются такие работы, как разборка теплоизоляции на чердаке, ремонт основания фундамента, огрунтовка, устройство тепло- и звукоизоляции и другое.

