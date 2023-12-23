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В центре Новосибирска отремонтируют лицей на Серебреннниковской — за работы заплатят 62 миллиона

Выполнить ремонт необходимо до конца июля 2025 года

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Информация об этом появилась на сайте госзакупок

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В Центральном районе Новосибирска проведут капитальный ремонт здания лицея №12. За выполнение работ подрядчику готовы заплатить более 62, 9 миллиона рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 21 декабря. Образовательное учреждение находится на улице Серебреннниковская,10.

В календарный график производства работ по капремонту здания вошли более 200 наименований. В списке имеются такие работы, как разборка теплоизоляции на чердаке, ремонт основания фундамента, огрунтовка, устройство тепло- и звукоизоляции и другое.

Подрядчику также предстоит выполнить облицовку лестничных площадок и маршей, установить наружные оконные блоки и другое. Работы запланированы в разных частях здания.

— Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха, — сказано в документах.

Источником финансирования ремонтных работ выступает бюджет Новосибирска, в том числе средства федерального и областного бюджетов. Выполнить работы необходимо с момента заключения договора до 31 июля 2025 года.

— При проведении строительных работ подрядчику необходимо выполнить мероприятия для исключения доступа посторонних лиц в опасную зону данных строительных работ, — уточняется в документах.

В конце ноября в Новосибирске достроили школу у озера на улице Забалуева. Работы по возведению учреждения оценили в 1,3 миллиарда рублей.

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