Школу у озера построили в Новосибирске — смотрим здание за 1,3 миллиарда

В Новосибирске достроили школу на улице Забалуева, 100 в Ленинском районе недалеко от озера. Сейчас в здании устанавливают и подключают оборудование.
Сегодня, 29 ноября, новую школу № 221 посетил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как выглядит здание.
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По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, сейчас техническая готовность объекта составляет почти 100%.
— Готовность высокая, я доволен подрядчиком, который здесь работал. Выполнен объект в срок. Здесь возникали проблемы, связанные с заболоченностью территории, решение нашли. Это никак не сказывается на сроках сдачи объекта. Школа будет сдана в этом году, вопрос в получении лицензии. В целом, физическая готовность практически 100%, — рассказал глава города на встрече 29 ноября.
В школу завезли оборудование для кухни, его планируют подключить за две недели. Полностью укомплектовать здание собираются в этом году.
— Основная часть оборудования изготавливается в Новосибирске. Это отечественные производители, мы решили проблему импортозамещения. По школьному оборудованию вопросы все решены, — уточнил мэр.
Здание рассчитано на 825 учеников в одну смену. По словам директора Ильи Буренкова, сейчас в школу подали заявление 230 учеников. Штат укомплектован на 35%.
— Предусмотрен кабинет робототехники, студия звукозаписи, большой и современный актовый зал. В школе есть кабинет технологии, здание будет укомплектовано по передовым технологиям, — отметил Илья Буренков.
Новое здание откроется в четвертой четверти этого учебного года или 1 сентября 2024 года. Сейчас ученики занимаются в школах № 86, 215 и 191.
В этом году в Новосибирске достроили школу № 54 в Центральном районе. Как выглядит здание, смотрите в нашем фоторепортаже.