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Школу у озера построили в Новосибирске — смотрим здание за 1,3 миллиарда

Детей смогут принять в следующем году

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В одну смену в здании смогут учиться 825 школьников

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В Новосибирске достроили школу на улице Забалуева, 100 в Ленинском районе недалеко от озера. Сейчас в здании устанавливают и подключают оборудование.

Сегодня, 29 ноября, новую школу № 221 посетил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как выглядит здание.

Школу строили с мая этого года

Школу строили с мая этого года

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Строительство длилось меньше года

Строительство длилось меньше года

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Подрядчик — «Бердский строительный трест». Строительство начали в мае 2023 года, работы оценили в 1,3 миллиарда рублей.

Для детей оборудовали спортзал

Для детей оборудовали спортзал

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По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, сейчас техническая готовность объекта составляет почти 100%.

— Готовность высокая, я доволен подрядчиком, который здесь работал. Выполнен объект в срок. Здесь возникали проблемы, связанные с заболоченностью территории, решение нашли. Это никак не сказывается на сроках сдачи объекта. Школа будет сдана в этом году, вопрос в получении лицензии. В целом, физическая готовность практически 100%, — рассказал глава города на встрече 29 ноября.

Кабинеты уже укомплектовали партами и другой мебелью

Кабинеты уже укомплектовали партами и другой мебелью

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В школу завезли оборудование для кухни, его планируют подключить за две недели. Полностью укомплектовать здание собираются в этом году.

— Основная часть оборудования изготавливается в Новосибирске. Это отечественные производители, мы решили проблему импортозамещения. По школьному оборудованию вопросы все решены, — уточнил мэр.

Здание кажется очень просторным

Здание кажется очень просторным

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Здание рассчитано на 825 учеников в одну смену. По словам директора Ильи Буренкова, сейчас в школу подали заявление 230 учеников. Штат укомплектован на 35%.

— Предусмотрен кабинет робототехники, студия звукозаписи, большой и современный актовый зал. В школе есть кабинет технологии, здание будет укомплектовано по передовым технологиям, — отметил Илья Буренков.

По словам директора, сейчас в школу набирают сотрудников

По словам директора, сейчас в школу набирают сотрудников

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Ожидается, что в ближайшие пару лет здесь будут учиться только в одну смену

Ожидается, что в ближайшие пару лет здесь будут учиться только в одну смену

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В здании четыре этажа

В здании четыре этажа

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Кухонное оборудование собираются подключить за две недели

Кухонное оборудование собираются подключить за две недели

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На фото — кабинет технологии

На фото — кабинет технологии

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В кабинете есть фрезерный станок

В кабинете есть фрезерный станок

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Оборудование проверил мэр Анатолий Локоть

Оборудование проверил мэр Анатолий Локоть

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На территории тоже много места

На территории тоже много места

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Рядом со школой есть остановка общественного транспорта

Рядом со школой есть остановка общественного транспорта

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Новое здание откроется в четвертой четверти этого учебного года или 1 сентября 2024 года. Сейчас ученики занимаются в школах № 86, 215 и 191.

В этом году в Новосибирске достроили школу № 54 в Центральном районе. Как выглядит здание, смотрите в нашем фоторепортаже.

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