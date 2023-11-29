Школу у озера построили в Новосибирске — смотрим здание за 1,3 миллиарда

В Новосибирске достроили школу на улице Забалуева, 100 в Ленинском районе недалеко от озера. Сейчас в здании устанавливают и подключают оборудование.



Сегодня, 29 ноября, новую школу № 221 посетил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как выглядит здание.