В центре Новосибирска достроили школу — показываем, как она выглядит внутри

В центре Новосибирска достроили новую школу № 54 на улице Крылова. Занятия там начнутся уже с 1 сентября.
Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Анатолий Локоть, строительство здания завершили раньше срока. Здесь будут учиться 485 детей в одну смену.
— В школе оборудовали центр инженерного мышления, актовый зал и театральную студию, отдельные мастерские для мальчиков и девочек. На третьем этаже открыли музей, а на четвёртом — атриум для уроков рисования, — говорится в сообщении.
Старое аварийное здание школы закрыли в 2019 году. Тогда жители боялись, что на месте учреждения может появиться точечная застройка, описывает ситуацию мэр Новосибирска. Школьников перераспределили в другие школы.
Кроме того, на здании воссоздали исторический барельеф. Но, как рассказала НГС архитектор, он больше похож на жалкую пластиковую пародию, который уничтожил историческое наследие уникальной школы.