freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 96.08
eur 105.44
СрочноСибирячка устроила скандал из-за стрижки
Все новости
Все новости

В центре Новосибирска достроили школу — показываем, как она выглядит внутри

В здании есть атриум для уроков рисования

263

Так выглядит класс новой школы

Поделиться

В центре Новосибирска достроили новую школу № 54 на улице Крылова. Занятия там начнутся уже с 1 сентября.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Анатолий Локоть, строительство здания завершили раньше срока. Здесь будут учиться 485 детей в одну смену.

— В школе оборудовали центр инженерного мышления, актовый зал и театральную студию, отдельные мастерские для мальчиков и девочек. На третьем этаже открыли музей, а на четвёртом — атриум для уроков рисования, — говорится в сообщении.

Старое аварийное здание школы закрыли в 2019 году. Тогда жители боялись, что на месте учреждения может появиться точечная застройка, описывает ситуацию мэр Новосибирска. Школьников перераспределили в другие школы.

В учебном учреждении решили использовать базовые цвета, но в дизайне присутствуют и яркие элементы, например, стулья и подушки

В учебном учреждении решили использовать базовые цвета, но в дизайне присутствуют и яркие элементы, например, стулья и подушки

Поделиться

Как отметил Анатолий Локоть, школу ввели раньше срока

Как отметил Анатолий Локоть, школу ввели раньше срока

Поделиться

Кроме того, на здании воссоздали исторический барельеф. Но, как рассказала НГС архитектор, он больше похож на жалкую пластиковую пародию, который уничтожил историческое наследие уникальной школы.

По теме

ШколаКрыловаСтроительствоМэр НовосибирскаАнатолий Локоть
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter