В центре Новосибирска достроили школу — показываем, как она выглядит внутри

В центре Новосибирска достроили новую школу № 54 на улице Крылова. Занятия там начнутся уже с 1 сентября.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Анатолий Локоть, строительство здания завершили раньше срока. Здесь будут учиться 485 детей в одну смену.