Новую школу на Забалуева построит бердская компания — стоимость учреждения оценивается в 1,3 миллиарда рублей

Стало известно название организации, которая займется строительством новой школы на улице Забалуева в Новосибирске. Как сообщает пресс-служба промышленно-строительного концерна «Сибирь», подрядчиком строительства образовательного учреждения станет АО «Бердский строительный трест».
Отмечается, что новую школу на 825 учащихся построят в микрорайоне Радуга Сибири в Ленинском районе Новосибирска. Ее проектированием займется ООО «Консалт-проект».
По данным «Контур.Фокуса», АО «Бердский строительный трест» зарегистрировано в 1992 году в Бердске, генеральным директором организации является Александр Воронин. Организация заключила 81 госконтракт на сумму 14 миллиардов рублей, среди них контракт на строительство школы в Сузунском районе Новосибирской области. На конец 2021 года выручка компании составила 1,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 52,6 миллиона рублей.
— Начало проектирования школы запланировано на 1-й квартал 2023 года, начало строительства — на 2-й квартал 2023 года, — указано в сообщении.
Добавим, на сайте госзакупок ранее был опубликован аукцион на определение подрядчика по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию школы по улице Забалуева. 4–5-этажное учреждение планируется возвести вблизи станции Пригородный Простор, на ее территории разместят стадион с полем для мини-футбола, зону для занятий легкой атлетикой и другое.
Начальная цена контракта на выполнение работ составила более 1,3 миллиарда рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, специалисты подвели итоги определения подрядчика. В закупке участвовали две организации, однако их названия не указаны.
В пресс-службе промышленно-строительного концерна «Сибирь» НГС уточнили, что победителем аукциона стало АО «Бердский строительный трест», при этом в пресс-центре мэрии Новосибирска на момент публикации материала не подтвердили информацию об определении подрядчика строительства.
В начале декабря в Новосибирской области определили подрядчика для строительства школы в селе Толмачево за 737 миллионов рублей. Контракт планируется заключить с компанией «СибРемонтСервис».