Новую школу на 825 мест построят в Новосибирске — за нее отдадут 1,3 миллиарда рублей

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 12 декабря, определить подрядчика планируется 13 декабря. Источник финансирования — средства городского бюджета на 2022–2023 финансовые годы, в том числе субсидии из областного и федерального бюджетов. Работы планируется завершить до конца 2023 года.