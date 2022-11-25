20idei
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 1/10
usd 60.39
eur 62.78
Тема дняНовая школа за 1,3 миллиарда в Новосибирске
Все новости
Все новости

Новую школу на 825 мест построят в Новосибирске — за нее отдадут 1,3 миллиарда рублей

Школа появится в Ленинском районе Новосибирска

1 286

Работы планируется завершить до конца 2023 года

Поделиться

В Ленинском районе Новосибирска возведут новую школу на улице Забалуева. По данным сайта госзакупок, городские власти ищут подрядчика для выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта. Начальная цена работ составляет свыше 1,3 миллиарда рублей.

Как сообщается в документах, новое образовательное учреждение планируется построить вблизи станции Пригородный простор. На участке предусматривается строительство 4–5 этажной школы, общая площадь которой составит 17 500 квадратных метров. В ней смогут учиться 825 детей в одну смену.

— Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: один миллиард шестьсот двадцать один миллион двести десять тысяч четыреста двадцать восемь рублей, — указано в документах.

Согласно описанию объекта закупки, в школе разместят, в частности, помещения для групп продленного дня с игровой зоной и спальнями, зал лечебной физкультуры и кабинеты дополнительного образования, в том числе робототехники и экологии. В ней построят актовый зал с театральной студией, музей школы и конференц-зал на 20 человек с интерактивным оборудованием.

На территории школы предусматривается строительство стадиона с полем для мини-футбола и лыжной дорожки, планируется оборудовать зону для занятий легкой атлетикой и гимнастические городки. Образовательное учреждение возведут на улице Забалуева, 100.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 12 декабря, определить подрядчика планируется 13 декабря. Источник финансирования — средства городского бюджета на 2022–2023 финансовые годы, в том числе субсидии из областного и федерального бюджетов. Работы планируется завершить до конца 2023 года.

Отметим, в Новосибирском районе до конца 2023 года построят две новые школы за почти 1,5 миллиарда рублей. Их возведут в селах Толмачево и Марусино.

По теме

Ленинский районГосзакупкиОбразованиеШколы
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2