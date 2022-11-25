Новую школу на 825 мест построят в Новосибирске — за нее отдадут 1,3 миллиарда рублей

В Ленинском районе Новосибирска возведут новую школу на улице Забалуева. По данным сайта госзакупок, городские власти ищут подрядчика для выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта. Начальная цена работ составляет свыше 1,3 миллиарда рублей.
Как сообщается в документах, новое образовательное учреждение планируется построить вблизи станции Пригородный простор. На участке предусматривается строительство 4–5 этажной школы, общая площадь которой составит
— Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: один миллиард шестьсот двадцать один миллион двести десять тысяч четыреста двадцать восемь рублей, — указано в документах.
Согласно описанию объекта закупки, в школе разместят, в частности, помещения для групп продленного дня с игровой зоной и спальнями, зал лечебной физкультуры и кабинеты дополнительного образования, в том числе робототехники и экологии. В ней построят актовый зал с театральной студией, музей школы и конференц-зал на 20 человек с интерактивным оборудованием.
На территории школы предусматривается строительство стадиона с полем для мини-футбола и лыжной дорожки, планируется оборудовать зону для занятий легкой атлетикой и гимнастические городки. Образовательное учреждение возведут на улице Забалуева, 100.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 12 декабря, определить подрядчика планируется 13 декабря. Источник финансирования — средства городского бюджета на 2022–2023 финансовые годы, в том числе субсидии из областного и федерального бюджетов. Работы планируется завершить до конца 2023 года.
Отметим, в Новосибирском районе до конца 2023 года построят две новые школы за почти 1,5 миллиарда рублей. Их возведут в селах Толмачево и Марусино.