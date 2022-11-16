Две школы построят под Новосибирском почти за 1,5 миллиарда — там смогут учиться 1100 детей

В Новосибирском районе до конца 2023 года построят школы в селах Толмачёво и Марусино. Их общая стоимость составляет почти 1,5 миллиарда рублей.
По данным сайта госзакупок, аукционы на проектирование и строительство школ объявило «Управление капитального строительства» Новосибирской области. Средства выделят из областного и федерального бюджетов. Каждая из школ должна быть рассчитана на 550 мест для учеников младших, средних и старших классов. В зданиях оборудуют мастерские, инструментальные комнаты, кабинеты домоводства, проектно-исследовательской деятельности, иностранного языка с лингафонным оборудованием и другие. Зрительный зал будет рассчитан на 330 мест.
Работы по строительству школ должны начаться
В начале ноября министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук дал интервью НГС. Он ответил на вопросы редакции и читателей о каникулах, новогодних праздниках и «Разговорах о важном». Всё самое интересное мы собрали в онлайн-трансляции.