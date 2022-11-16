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Две школы построят под Новосибирском почти за 1,5 миллиарда — там смогут учиться 1100 детей

Здания возведут в Толмачёво и Марусино

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В школах оборудуют мастерские

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В Новосибирском районе до конца 2023 года построят школы в селах Толмачёво и Марусино. Их общая стоимость составляет почти 1,5 миллиарда рублей.

По данным сайта госзакупок, аукционы на проектирование и строительство школ объявило «Управление капитального строительства» Новосибирской области. Средства выделят из областного и федерального бюджетов. Каждая из школ должна быть рассчитана на 550 мест для учеников младших, средних и старших классов. В зданиях оборудуют мастерские, инструментальные комнаты, кабинеты домоводства, проектно-исследовательской деятельности, иностранного языка с лингафонным оборудованием и другие. Зрительный зал будет рассчитан на 330 мест.

Работы по строительству школ должны начаться 3 июня и закончиться к 15 декабря 2023 года.

В начале ноября министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук дал интервью НГС. Он ответил на вопросы редакции и читателей о каникулах, новогодних праздниках и «Разговорах о важном». Всё самое интересное мы собрали в онлайн-трансляции.

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ТолмачевоГосзакупкиМарусино
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