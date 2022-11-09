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Что ждет школьников этой зимой: министр образования НСО отвечает на вопросы читателей НГС

Сергей Федорчук в прямом эфире

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Министр образования Новосибирской области отвечает на вопросы читателей НГС в прямом эфире.

Будут ли проводится в школах и детсадах новогодние мероприятия? Начнутся ли зимние каникулы по плану? Все ли школы проводят уроки «Разговоры о важном»? Как родители встретили их проведение?

Прямой эфир проводится в официальной группе НГС во «ВКонтакте». Если вам неудобно его смотреть, то вы можете прочитать текстовую расшифровку на сайте или в нашем Telegram-канале.

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