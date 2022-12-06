Фигурирующая в уголовном деле о взятке и мошенничестве компания построит школу за 737 миллионов под Новосибирском

В Новосибирской области определили подрядчика для строительства школы в селе Толмачево за 737 миллионов рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, контракт планируется заключить с компанией «СибРемонтСервис».
В документах указано, что в аукционе на строительство школы участвовали две организации, однако одна из заявок была отклонена из-за несоответствия требованиям.
— По результатам рассмотрения заявок принято решение о признании только одной заявки соответствующей требованиям, — указано в документах.
Контракт заключили по начальной цене, сейчас он находится в статусе подписания поставщиком. Построить школу на 550 мест необходимо до конца 2023 года.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «СибРемонтСервис» зарегистрировано в 2006 году в Новосибирске, директором организации с сентября 2022 года является Павел Федотов, учредителем — Сергей Шемяковский. Последний ранее выступал руководителем компании. На конец 2021 года выручка общества составила 536,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 7,9 миллиона рублей.
В конце января текущего года прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении экс-директора «СибРемонтСервис». Как сообщали в пресс-службе надзорного ведомства, его обвинили по
По версии следствия, руководитель компании в 2020 году представил в МКУ «Управление капитального строительства» фиктивные документы о якобы выполненных организацией работах по устройству в здании детского сада — яслей в Новосибирске тактильно-визуальных индикаторов. На основании документов на счет фирмы перечислили более 2,8 миллиона рублей, которыми глава компании распорядился по своему усмотрению.
Кроме того, в декабре того же года глава компании дал взятку на тот момент руководителю «Управления капитального строительства» Константину Головину в виде двух авиабилетов на перелет бизнес-классом из Новосибирска в Сочи. Об уголовном деле в отношении экс-руководителя муниципального учреждения НГС писал ранее.