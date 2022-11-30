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Бывший начальник УКС Константин Головин избежал колонии — его судили за мошенничество и взятки

Вместе с экс-чиновником осудили предпринимателя Икмета Тагиева

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Оба получили условные сроки

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В Дзержинском районном суде Новосибирска огласили приговор бывшему начальнику «Управления капитального строительства» мэрии Новосибирска Константину Головину и бизнесмену Икмету Тагиеву.

Во время заседания суда стало известно, что Константина Головина приговорили к 4 годам 6 месяца условно, со штрафом 600 тысяч рублей. Он не сможет занимать государственные должности следующие полтора года. суд учел, что Головин добровольно возместил ущерб в полном объём. Икмет Тагиев получил 4 года условно.

О задержании Головина стало известно в феврале 2021 года. Часть обвинений в его адрес связаны со строительством детских садов. Так, по версии следствия, в 2020 году начальник бюджетной организации помог подрядчику подготовить фиктивные документы, а также принял работы по водопонижению в ходе строительства детсада на улице Спортивной в Ленинском районе. Правоохранители выяснили, что работы на сумму более 5 миллионов рублей никто не проводил. Аналогичные не проведенные работы на сумму 8 миллионов рублей Головин принял в ходе строительства детсада на улице Виктор Шевелева.

Кроме того Головина признали виновным в получении нескольких взяток. Например, в декабре 2020 года он получил авиабилеты на перелет бизнес-классом из Новосибирска в Сочи и обратно.

В результате бывшего начальника УКС обвинили в пособничестве мошенничества, совершенного в особо крупном размере, в девяти эпизодах получения взятки за общее покровительство по службе и двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере. На скамье подсудимых также оказался предприниматель Икмет Тагиев, который тесно сотрудничал с Головиным в ходе реализации муниципальных контрактов.

Приговор в законную силу не вступил.

В конце октября суд огласил первый приговор по делу о взятках в ТУАД — фигуранта отправили в колонию строгого режима. Решение было вынесено в отношении Игоря Листопада, брата экс-главы ведомства Михаила Чуманова.

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