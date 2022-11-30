Бывший начальник УКС Константин Головин избежал колонии — его судили за мошенничество и взятки

О задержании Головина стало известно в феврале 2021 года. Часть обвинений в его адрес связаны со строительством детских садов. Так, по версии следствия, в 2020 году начальник бюджетной организации помог подрядчику подготовить фиктивные документы, а также принял работы по водопонижению в ходе строительства детсада на улице Спортивной в Ленинском районе. Правоохранители выяснили, что работы на сумму более 5 миллионов рублей никто не проводил. Аналогичные не проведенные работы на сумму 8 миллионов рублей Головин принял в ходе строительства детсада на улице Виктор Шевелева.

