Уполномоченная по правам ребенка в НСО возмутилась возвращением в школу охранника, который обижал ученика

Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко заинтересовалась ситуацией в школе рабочего поселка Станционно-Ояшинского Мошковского района Новосибирской области, где снова работает охранник после того, мама ученика жаловалась на его некорректное поведение. Надежда Болтенко сообщила НГС, что принимать на работу таких сотрудников после случившегося — недопустимо.
— Считаю недопустимым принимать на работу в образовательную организацию гражданина, который раньше совершал поступки, нарушающие права обучающихся. Для того чтобы обеспечить основные государственные гарантии защиты прав и законных интересов детей и руководствуясь действующим законодательством, направила запрос в адрес главы администрации Мошковского района Новосибирской области, — отметила уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Ольга Болтенко.
В аппарате уполномоченного отметили, что учредитель образовательной организации — администрация Мошковского района Новосибирской области. И именно администрация обязана контролировать работу школы.
Весной 2023 года в редакцию НГС обратилась мама 13-летнего ученика школы рабочего поселка Станционно-Ояшинского. Она рассказала, что охранник из частной организации, которая по договору охраняет школу, вел себя странно и обижал ее сына. В учебном заведении Министерство образования Новосибирской области и управление образования Мошковского района Новосибирской области провели служебные расследования. Факты, изложенные мамой ребенка, подтвердились. Охранника родители какое-то время не видели в заведении. В ноябре мама пострадавшего школьника сообщила НГС, что мужчина снова работает в школе на прежней позиции. Семья мальчика переехала и перевела его в другую школу, но мама переживает за других детей.
НГС направил запрос на имя главы администрации Мошковского района Новосибирской области с просьбой прокомментировать происходящее. На момент публикации ответ на запрос не поступил.
Ранее НГС писал о том, что в новосибирской школе произошел конфликт между охранником и уборщицами клининговой службы. Инцидент закончился увольнением.