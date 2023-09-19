«Насквозь коррумпированная система»: педагог назвала главные минусы образования в российских школах и сравнила с европейскими

Не так давно мы публиковали мнения педагогов, которые бегут из школ по разным причинам. Одних не устраивают зарплаты, других — условия труда. Высказывались о непростой ситуации в системе образования и сами родители учеников. Некоторые решили даже, что будущее только за частными школами. Сегодня поделиться своим видением проблемы решила педагог, которая поработала учителем как в платной, так и в государственной школе, а еще успела пожить за границей и оценить плюсы и минусы «чужеземной» системы. Сейчас она вернулась в Россию, но к привычной профессии возвращаться не стала. Женщина — частный репетитор и сторонний наблюдатель. По понятным причинам поговорить согласилась с журналистом 72.RU на анонимных условиях. Ее мнение читайте ниже от первого лица.
«Не может быть учитель с кругозором как у кассира "Пятерочки"»
Я не совсем стандартный учитель, поскольку помимо школ (частных и муниципальных) успела поработать за рубежом в совсем другой сфере — экономической.
Преподавать мне нравилось. Но зарплата тогда была в Тюмени в вузе каких-то 3 тысячи рублей, а на Севере в школе — 8. Но я потом быстро ушла в нефтянку, я хороший переводчик, потом в международных финансах работала.
Но так как для этого мне приходилось переезжать, много общаться с людьми и в общем-то примерять на себе чуждый образ жизни, то могу поделиться своими наблюдениями относительно разного подхода к образованию в США, Канаде и на Кипре.
В чем корень проблемы российской системы образования? Эта насквозь коррумпированная система помимо разворовывания денег дает еще два эффекта. Замену работы на результат работой на создание видимости. И тотальное нежелание признавать что-то ошибкой, а потом еще ее исправлять. Плюс образование в такой большой стране — это очень громоздкая система. Она вяло реагирует на изменения, на плохие и хорошие. Но есть опыт, что в таких системах изменения начинаются снизу, от людей, мы это наблюдаем с вами в ситуации с учителями. Школе не доверяют, ищут репетиторов, курсы, переманивают туда, соответственно, лучших. То есть люди сами решают свои проблемы, а система этого предпочитает не замечать.
Но давайте притворимся, что основной проблемы нет...
Зарплаты — это проблема. Но не может быть учитель с образованием и кругозором как у кассира «Пятерочки». Педагогам тоже нужно учиться, развиваться и идти в ногу со временем. Но у нас как? Именно учителя огребают за все огрехи системы. И вот за что такое счастье? А проблем много.
Школы в России — это XX век
Законодательство в области образования неплохое. Его создавали энтузиасты, я смотрела с ними интервью, сам закон читала и даже ФГОСы читала. Там всё неплохо. Ну опустим этот момент, что учитель вроде как должен вести мониторинг знаний, умений, навыков непрерывно. Никто этого особо не делает. Остальное очень даже современно. Закон вообще прогрессивен, далеко не в каждой стране такой. Но всё кончается на стадии реализации. Началка еще более менее подстроилась. Средняя и старшая школы делают вид. Нет ресурсов для реализации, и не только денег, там слишком глобальные изменения. Вариативность должна быть, все всё равно ходят строем на одинаковые предметы. Учитель должен не за часы получать зарплату.
Дальше сама структура классов. Школа, где дети идут в один класс и переходят со своими одноклассниками из класса в класс, это система для индустриального общества. Это XX век. Люди работают на производстве, нужно однообразие, стандарт. Сейчас это не дает развиваться детям. Более менее хорошо среднячкам, которые вписываются в программу. А на экзамены их репетиторы натаскают. Детям послабее и посильнее это не дает развиваться. Дети должны идти вперед ступеньками, вместе с теми, кто с ними на одном уровне по конкретному предмету. Если ты не освоил программу, идешь и осваиваешь второй год. А у нас как? Началку более-менее освоили, там материал легкий, можно и натянуть оценку немного. Но дальше, если ребенок отстал, он так и будет отстающий. С языками это очень наглядно видно. А сильный тоже не может идти вперед.
Сталинские учебники не лучше современных
Программы по предметам. Особенно русский. Фонетический подход — это ужасно. Это был творческий порыв филологии в середине XX века. Как Эльконин это протолкнул в бурные 90-е и почему никто не отваживается признать, что это не работает? Огромная загадка. При обычном обучении грамотность была высокой, да и, видимо, в целом на работу с текстом это влияет. Но проще же сказать, что виноваты гаджеты и клиповое мышление. По математике программу упростили. Заучиваем не только таблицу умножения, но и сложения. В итоге нет выхода на абстрактное понимание числа и потом алгебру. Это такие вроде бы незаметные вещи. А потом логическое мышление не сформировалось, с текстом плохо работаем, мысль не формулируем. Некоторые родители от стресса даже кинулись сталинские учебники поднимать. Они не лучше современных. Поверьте. 70–80-е — расцвет советского образования. Но, надо признать, мы это потеряли. Теперь у нас такая средненькая система, где качественное образование платное.
И теперь смотрим на ребенка, есть у него в школе ситуация успеха? Плюс школа всё еще территория насилия. Тут, конечно, многое меняется, но до удовлетворительного результата всё равно далеко. И проблемы не озвучиваются, всё должно выглядеть прилично, вот главный лозунг. В целом, если повезло с социализацией и одноклассниками, то школа — это место, где можно в тепле затусить с ребятами. Исключений становится всё меньше.
Со стороны родителей есть два подхода: нас всё устраивает, быстрее бы закончилось и не лезьте к нам, как учится дите, пусть так и учится. И вторые, кто сами своими силами дают образование, ну и что, что за счет ресурсов семьи. Есть еще счастливчики, попавшие в школы, где учат, но их так мало. Многие гимназии и лицеи уже просто выдают задания, а вы сами как-то научитесь. Вот и запрос на частное преподавание.
В общем, абсурдно считать, что учитель должен за счет своих личных качеств преодолевать все эти проблемы. Человек всегда работает в системе. Сейчас мы видим, как люди меняют систему снизу. Создают запрос на качественное частное образование. А у него однозначно будет не только премиум-сегмент. И эконом тоже будет. И тут будет и жизнь, и развитие. А там, может, когда-то и государство подтянется.
Как российские школы отличаются от зарубежных
Что касается иностранных школ. Везде уже давно гуманистический подход. У нас тоже, по идее. Что это значит? Детей надо уважать, нельзя бить, обижать, кричать. Но проблема в том, что это система. А у нас нет сдерживающих и контролирующих факторов. Чаще всего это ювенальная система, система штрафов, общественное мнение. А у нас к органам опеки не обращаются, так как там всё еще в разы хуже, чем в школе. Поэтому создается впечатление, что гуманистический подход — это когда ребенок может делать всё, что хочет. Но это не так. В реальности за него отвечает родитель, и отвечает за всё: за несделанные и прогулянные уроки, за мат и прочее. Не только за что-то серьезное. Школа может наказать, например, оставить после уроков. Но всё вежливо. Мы в этом плане в переходном периоде.
Сами школы учат очень по-разному, в зависимости от страны. Тут сложно обсуждать в общем. Но вариативность, когда ты можешь выбирать предметы, которым хочешь уделять больше внимания, всегда есть. Учителя везде зарабатывают достойно. Это в целом логично. Может быть, общая система хорошая, как во Франции или Финляндии, например. Бывает, что школы делятся на обычные и получше, в которые ты попадаешь за знания, как в Германии и Великобритании. В США всё зависит от района, хороший район — хорошая школа, но есть много стипендиальных программ.
В целом отношение к учителю везде позитивное. Проблем в этом нет, отношения регулируются законом, всем всё понятно. Самое главное, чтобы ребенку было комфортно. Да, его не заставляют учиться, мотивировать — это прерогатива родителей, но учитель будет грамотный и в целом довольный жизнью. Если это хорошая школа или вуз, то это вообще чаще всего одни из самых высокооплачиваемых профессий. И для родителей учитель — соратник, они ему доверяют. Стресса гораздо меньше для всех. И так я бы сказала, что в начальной школе дети немного меньше учатся, а в средней, наоборот, набирают темп, ближе к старшей школе и вузам уже занятия занимают очень много времени.
Северная Европа наши учебники 80-х по математике копирует
Я не фанат СССР, но надо признать, что школьное образование той эпохи было классное, если не обращать внимание на подход к ребенку и отсутствие социальных дисциплин. Но его надо было сохранить. Там любой ребенок мог стать образованным. Где-то улучшили, но многое потеряли. Теперь мы так, в конце. Например, когда я жила и работала на Кипре, то заметила: у них школы средненькие, но есть платные гимназии, и туда надо еще умудриться поступить. И все, кто хочет образование, туда детей стараются пристроить. Целая семейная драма разыграется, если родители успешные люди, а ребенок не учится в гимназии. Вот у нас сейчас что-то похожее можно наблюдать. А Северная Европа, Финляндия, наоборот, наши учебники 80-х по математике копируют и стараются прийти к всеобщему качественному образованию.
В целом, мне кажется, такие условия для образования, как у нас, сохранились только в небольших, бедных странах. В остальных не боятся экспериментировать, меняться... Все понимают, что школы — это будущее.
Эта учительница — не единственная, кто имел опыт работы в разных странах. Почитайте историю Анны Шелевой, которая преподавала в Англии и Китае. Она рассказывала, как отличается образование детей везде. Например, в России очень много разных предметов, расширяющих кругозор. В Англии такого нет. Здесь подходит старая шутка про американцев, которые думают, что Европа — это страна, Африка — страна, а Канада — просто штат. В пекинских школах конкретный тоталитаризм, социализм. Партия сказала — все подпрыгнули. Там дети переживают жесткую конкуренцию. А еще в конце каждого месяца у детей экзамены по всем предметам. Причем отношение к их результатам очень серьезное. За провал могут даже отчислить. Почитайте — это очень интересно.