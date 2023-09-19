«Насквозь коррумпированная система»: педагог назвала главные минусы образования в российских школах и сравнила с европейскими

«Не может быть учитель с кругозором как у кассира "Пятерочки"»

Я не совсем стандартный учитель, поскольку помимо школ (частных и муниципальных) успела поработать за рубежом в совсем другой сфере — экономической.

Преподавать мне нравилось. Но зарплата тогда была в Тюмени в вузе каких-то 3 тысячи рублей, а на Севере в школе — 8. Но я потом быстро ушла в нефтянку, я хороший переводчик, потом в международных финансах работала.



Но так как для этого мне приходилось переезжать, много общаться с людьми и в общем-то примерять на себе чуждый образ жизни, то могу поделиться своими наблюдениями относительно разного подхода к образованию в США, Канаде и на Кипре.