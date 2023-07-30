История педагога с синдромом Дауна. Он живет в глубинке и по авторской методике учит других детей

По словам родных, Андрей окончил школу на дому и всегда любил читать, учить и рассказывать стихотворения. В какой-то момент он понял, что может научить этому и других — сейчас особенный преподаватель занимается с такими же, как он, солнечными ребятами.

— Быть солнечными — это значит быть очень счастливыми, дружными, самыми добрыми. Я и есть солнечный. Ученики тоже меня любят и тянутся, слушают меня более внимательно, — рассказывает Андрей. — Я просто им объясняю, как надо вести себя, потому что строгость — это не мое, просто я знаю как с ними разговаривать. Хочу, чтобы они тоже умели разговаривать свободно.