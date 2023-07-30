История педагога с синдромом Дауна. Он живет в глубинке и по авторской методике учит других детей

40-летний Андрей Захаров живет в небольшом городке Добрянка в Пермском крае. У него синдром Дауна, и он первый в России преподаватель с такой особенностью. Наши коллеги из 59.RU поговорили с Андреем и узнали его необычную историю — смотрите ее в коротком видео чуть выше.
Андрей Захаров начал преподавать в 2019 году. Тогда новость о первом преподавателе с синдромом Дауна прогремела на всю страну — его даже показали по федеральному телевидению.
По словам родных, Андрей окончил школу на дому и всегда любил читать, учить и рассказывать стихотворения. В какой-то момент он понял, что может научить этому и других — сейчас особенный преподаватель занимается с такими же, как он, солнечными ребятами.
— Быть солнечными — это значит быть очень счастливыми, дружными, самыми добрыми. Я и есть солнечный. Ученики тоже меня любят и тянутся, слушают меня более внимательно, — рассказывает Андрей. — Я просто им объясняю, как надо вести себя, потому что строгость — это не мое, просто я знаю как с ними разговаривать. Хочу, чтобы они тоже умели разговаривать свободно.
Методику занятий Андрей придумал сам, по наитию. Она оказалась рабочей — многие дети после занятий стали лучше и четче говорить.
Таких успехов пермяк добился во многом не благодаря, а вопреки. Еще в роддоме маме Андрея предлагали отказаться от него.
— После рождения ему была поставлена болезнь Дауна. Когда в роддоме сказали, что таких детей лучше оставить, я спросила: «Ну хорошо, я вот с вами соглашусь, возьму его и сдам, что тогда будет?» Мне ответили: «Ну, такие дети, как правило, до года умирают». Сегодня моему сыну 40 лет уже, — с гордостью говорит Нина Захарова.
Еще больше узнать об Андрее, его работе и семье можно в большом материале наших коллег.