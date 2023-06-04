На строительство лицея №185 выделили еще 93 миллиона рублей — что сделают на эти деньги

«Управление капительного строительства» Новосибирска объявило аукцион на поиск подрядчика, который выполнит отделку лицея №185 на улице Тургенева. За работы готовы заплатить 93,2 миллиона рублей.
По информации сайта Министерства образования Новосибирской области, строительством здания занимается ООО ПКФ «Агросервис». Компания зарегистрирована в 1992 году. Учредитель — Сергей Григорьев. В 2022 году выручка составила 2,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 120,5 миллионов.
Информацию о новом аукционе опубликовали на сайте госзакупок. Согласно документам, подрядчик должен выполнить обустройство полов, монтировать перегородки, подоконники, сделать облицовку оконных откосов. Также он установит оборудование для студии звукозаписи, видеоконференций, постановочное оборудование актового зала и выполнит другие монтажные работы.
Заявки на участие в торгах принимают до 19 июня. Работы должны завершить до 28 декабря 2023 года.
Старое здание лицея №185 снесли в июне прошлого года. Новое рассчитано на 975 учеников. Как рассказал НГС директор лицея Игорь Онищенко, корпус построят в форме космической станции «Мир». Всего на работы выделили около 1 миллиарда рублей.