В детском саду «Городовичок» протекла крыша: видео из сада, где дети ходят среди тазиков с водой

6 марта в детском саду
— Сегодня дети младшей группы детского сада
По словам сибирячки, крыша протекает не первый год, о чём заведующая детского сада не может не знать. Однако проблема не решается, утверждает женщина.
— Комментарий по существу ситуации вы можете получить в департамент образования. Вот туда, пожалуйста, обращайтесь, они в курсе. До свидания, — так закончила едва начавшийся разговор с НГС заведующая детсадом
Редакция направила запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска.
Кстати, с 1 марта в Новосибирске комплектуют детские сады. В городе есть отдельные микрорайоны, где потребность в них наиболее высокая. Это микрорайоны Южно-Чемской, Ясный берег, Плющихинский.