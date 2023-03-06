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Тема дняВ детском саду протекла крыша
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В детском саду «Городовичок» протекла крыша: видео из сада, где дети ходят среди тазиков с водой

Сообщается, что в саду также замкнуло проводку

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Заведующая детским садом отказалась обсуждать возникшую проблему

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6 марта в детском саду № 507 в Новосибирске протекла крыша — видео из сада появилось в соцсетях.

— Сегодня дети младшей группы детского сада № 507 на Северо-Чемском ж/м пришли в сад, где группа залита водой и отключено электричество. И никому нет дела до наших детей. Группа, куда ходят дети 3–4 лет, находится на последнем этаже, где регулярно течет крыша. И сейчас протечки усилились до такой степени, что сегодня, придя в группу, столкнулись не только с лужами, но и отсутствием электричества (замкнуло проводку), — такой пост появился в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
По словам автора видео, в детском саду нет света из-за замыкания

Видео: «Инцидент Новосибирск» / Vk.com

По словам сибирячки, крыша протекает не первый год, о чём заведующая детского сада не может не знать. Однако проблема не решается, утверждает женщина.


— Комментарий по существу ситуации вы можете получить в департамент образования. Вот туда, пожалуйста, обращайтесь, они в курсе. До свидания, — так закончила едва начавшийся разговор с НГС заведующая детсадом № 507 Галина Легирь.

Редакция направила запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска.

Кстати, с 1 марта в Новосибирске комплектуют детские сады. В городе есть отдельные микрорайоны, где потребность в них наиболее высокая. Это микрорайоны Южно-Чемской, Ясный берег, Плющихинский.

Детский садЗамыкание проводки
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