В детском саду «Городовичок» протекла крыша: видео из сада, где дети ходят среди тазиков с водой

6 марта в детском саду № 507 в Новосибирске протекла крыша — видео из сада появилось в соцсетях.

— Сегодня дети младшей группы детского сада № 507 на Северо-Чемском ж/м пришли в сад, где группа залита водой и отключено электричество. И никому нет дела до наших детей. Группа, куда ходят дети 3–4 лет, находится на последнем этаже, где регулярно течет крыша. И сейчас протечки усилились до такой степени, что сегодня, придя в группу, столкнулись не только с лужами, но и отсутствием электричества (замкнуло проводку), — такой пост появился в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».