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Комплектование детских садов начнется с 1 марта в Новосибирске — когда родителям выдадут путевки

В этом году выпустятся около 20,5 тысячи дошкольников

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Прием детей в дошкольные учреждения начнется с 1 июня

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В Новосибирске с 1 марта начнется комплектование детских садов. Ожидается, что в этом году выпустятся около 20,5 тысячи дошкольников.

— Массовое комплектование (выдача путевок) детских садов продлится с 1 марта до 31 августа. С 1 сентября по 1 февраля пройдет доукомплектование, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Как уточнили в муниципалитете, прием детей в детские сады начнется с 1 июня.

По словам начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева, ситуация с дошкольными местами стабилизировалась. Однако в городе есть отдельные микрорайоны, где потребность в них наиболее высокая. Это микрорайоны Южно-Чемской, Ясный берег, Плющихинский.

Ранее мы рассказывали, как обменяться путевками в детский сад. Шесть полезных карточек с алгоритмом и нужными сервисами.

НовосибирскМеста в детские садыДесткий сад
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