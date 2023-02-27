Комплектование детских садов начнется с 1 марта в Новосибирске — когда родителям выдадут путевки

В Новосибирске с 1 марта начнется комплектование детских садов. Ожидается, что в этом году выпустятся около 20,5 тысячи дошкольников.
— Массовое комплектование (выдача путевок) детских садов продлится с 1 марта до 31 августа. С 1 сентября по 1 февраля пройдет доукомплектование, — сообщили в пресс-центре мэрии.
Как уточнили в муниципалитете, прием детей в детские сады начнется с 1 июня.
По словам начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева, ситуация с дошкольными местами стабилизировалась. Однако в городе есть отдельные микрорайоны, где потребность в них наиболее высокая. Это микрорайоны Южно-Чемской, Ясный берег, Плющихинский.
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