Как обменяться путевками в детский сад: шесть полезных карточек с алгоритмом и нужными сервисами

В марте в Новосибирске начали выдавать путевки в детские сады. Но ситуация за время ожидания очереди может поменяться, поэтому перед многими родителями встал вопрос обмена.



— На очереди в детские сады — 28 тысяч детей от 0 до 7 лет, — публиковали цифры в мэрии Новосибирска. — К особенностям 2021–2022 учебного года специалисты департамента относят сокращение обращений о предоставлении места в детском саду и увеличение обращений о переводе из одного детского сада в другой. С начала учебного года количество таких обращений — более 2000. На 2022–2023 учебный год перед департаментом образования стоит задача предоставить место всем детям, которым до 31 декабря этого года исполняется три года.

Как обменяться путевками и где искать варианты — рассказываем в карточках.