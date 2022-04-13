Как обменяться путевками в детский сад: шесть полезных карточек с алгоритмом и нужными сервисами
Сейчас обмен можно провести через муниципальный портал
В марте в Новосибирске начали выдавать путевки в детские сады. Но ситуация за время ожидания очереди может поменяться, поэтому перед многими родителями встал вопрос обмена.
— На очереди в детские сады —
Как обменяться путевками и где искать варианты — рассказываем в карточках.
1
Где обменять путевку из одного детского сада в другой
Процедура зависит от того, находится ли садик, в который вы хотите обменять путевку в вашем районе или в другом.
Если обмен будет внутри одного района, то его осуществляют специалисты отдела образования администрации того района (округа), в котором дети посещают дошкольное образовательное учреждение. Перечень районных отделов образования опубликован на муниципальном портале.
При смене места жительства и переезде семей из одного района в другой обменяться местами можно только через департамент образования мэрии города Новосибирска.
Нужно обратиться по адресу: Красный проспект, 34, каб. 435. Часы приема: понедельник, среда с 14:00 до 16:00.
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2
Какие документы нужны для перевода
Документы, необходимые для перевода:
1. Копия имеющейся путевки, заверенная руководителем детского сада.
2. Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Оригинал паспорта законного представителя.
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3
Как обменяться путевками через электронный сервис
На муниципальном портале Новосибирска в разделе «Образование» нужно перейти в сервис обмена путевками в детский сад.
Зарегистрировать заявку можно в разделе «Мои заявки». Для этого сначала зарегистрируйтесь на портале «Мой Новосибирск». Сделать это можно через «Госуслуги».
В заявке нужно указать, в какой сад у вас есть путевка, в какой сад хотите попасть, данные ребенка и контактную информацию. Через сервис можно также осуществлять поиск.
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4
А если вариантов нет?
Сервис будет присылать вам оповещения, если в системе появятся подходящие варианты. При этом срок заявки — 90 дней. После ее истечения вам придется ее продлевать.
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5
Какие еще есть сервисы по обмену местами в детский сад?
Свои предложения новосибирцы публикуют и через сервис «Обмен садами». Нужно выставить поиск по городу — Новосибирск.
Также в Новосибирске работает портал «Путевка в сад».
Можно посмотреть варианты в группе во «ВКонтакте» «Обмен детскими садами в Новосибирске!», а также в группах районов и местных ЖК.
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6
Нашли вариант обмена — что делать дальше?
Каждый участник обмена должен обратиться к заведующей своего детского сада, чтобы согласовать перевод детей. Если всё в порядке, то пишется заявление о переводе.
Если всё происходит в рамках одного района, то обмен будут проводить сотрудники отдела образования одного района. Если детские сады в разных районах, то всё будет проходить через департамент образования мэрии Новосибирска.
После всех согласований вам нужно будет получить новую путевку в районном отделе образования. Сразу же отнесите документ заведующей детским садом.
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