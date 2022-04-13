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Как обменяться путевками в детский сад: шесть полезных карточек с алгоритмом и нужными сервисами
Карточки

Как обменяться путевками в детский сад: шесть полезных карточек с алгоритмом и нужными сервисами

Сейчас обмен можно провести через муниципальный портал

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Как обменяться путевками и где искать варианты — рассказываем в карточках

Как обменяться путевками и где искать варианты — рассказываем в карточках

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В марте в Новосибирске начали выдавать путевки в детские сады. Но ситуация за время ожидания очереди может поменяться, поэтому перед многими родителями встал вопрос обмена.

— На очереди в детские сады — 28 тысяч детей от 0 до 7 лет, — публиковали цифры в мэрии Новосибирска. — К особенностям 2021–2022 учебного года специалисты департамента относят сокращение обращений о предоставлении места в детском саду и увеличение обращений о переводе из одного детского сада в другой. С начала учебного года количество таких обращений — более 2000. На 2022–2023 учебный год перед департаментом образования стоит задача предоставить место всем детям, которым до 31 декабря этого года исполняется три года.

Как обменяться путевками и где искать варианты — рассказываем в карточках.

1

Где обменять путевку из одного детского сада в другой

Процедура зависит от того, находится ли садик, в который вы хотите обменять путевку в вашем районе или в другом.

Если обмен будет внутри одного района, то его осуществляют специалисты отдела образования администрации того района (округа), в котором дети посещают дошкольное образовательное учреждение. Перечень районных отделов образования опубликован на муниципальном портале.

При смене места жительства и переезде семей из одного района в другой обменяться местами можно только через департамент образования мэрии города Новосибирска.

Нужно обратиться по адресу: Красный проспект, 34, каб. 435. Часы приема: понедельник, среда с 14:00 до 16:00.

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2

Какие документы нужны для перевода

Документы, необходимые для перевода:

1. Копия имеющейся путевки, заверенная руководителем детского сада.

2. Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка.

3. Оригинал паспорта законного представителя.

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3

Как обменяться путевками через электронный сервис

На муниципальном портале Новосибирска в разделе «Образование» нужно перейти в сервис обмена путевками в детский сад.

Зарегистрировать заявку можно в разделе «Мои заявки». Для этого сначала зарегистрируйтесь на портале «Мой Новосибирск». Сделать это можно через «Госуслуги».

В заявке нужно указать, в какой сад у вас есть путевка, в какой сад хотите попасть, данные ребенка и контактную информацию. Через сервис можно также осуществлять поиск.

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4

А если вариантов нет?

Сервис будет присылать вам оповещения, если в системе появятся подходящие варианты. При этом срок заявки — 90 дней. После ее истечения вам придется ее продлевать.

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5

Какие еще есть сервисы по обмену местами в детский сад?

Свои предложения новосибирцы публикуют и через сервис «Обмен садами». Нужно выставить поиск по городу — Новосибирск.

Также в Новосибирске работает портал «Путевка в сад».

Можно посмотреть варианты в группе во «ВКонтакте» «Обмен детскими садами в Новосибирске!», а также в группах районов и местных ЖК.

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6

Нашли вариант обмена — что делать дальше?

Каждый участник обмена должен обратиться к заведующей своего детского сада, чтобы согласовать перевод детей. Если всё в порядке, то пишется заявление о переводе.

Если всё происходит в рамках одного района, то обмен будут проводить сотрудники отдела образования одного района. Если детские сады в разных районах, то всё будет проходить через департамент образования мэрии Новосибирска.

После всех согласований вам нужно будет получить новую путевку в районном отделе образования. Сразу же отнесите документ заведующей детским садом.

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