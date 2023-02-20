«Ловушка для лоха»: где пугают отчислением и пропускают по дресс-коду — изучаем отзывы на вузы Новосибирска

Скоро в университетах Новосибирска начнутся дни открытых дверей, где будут рассказывать о достоинствах вузов и лучшем образовании. Школьникам придется решить не только, на какой факультет поступать, но и какой выбрать университет. Чтобы узнать об учебном заведении больше, стоит пообщаться с теми, кто еще учится или уже окончил вуз. В отзывах одни студенты благодарят университет за качество образования и человеческое отношение сотрудников, другие — называют его адом и ловушкой. Мы уже публиковали мнения о НГУ, НГТУ, НГПУ и НГУЭУ. Журналист НГС продолжает изучать отзывы 2ГИС об университетах Новосибирска, чтобы узнать, на что жалуются студенты и к чему готовиться школьникам.
Всего в Новосибирске 19 университетов, на этот раз мы взяли еще 4 вуза, чтобы узнать мнения студентов. В материале учебные заведения расставлены в соответствии с рейтингом сервиса 2ГИС: от самой низкой оценки — 1,7, до самой высокой — 4,5 (максимальное количество баллов, которые могут оставить пользователи сервиса, — 5, минимальное — 1).
Журналисты редакции НГС понимают, что отзывы чаще всего оставляют недовольные студенты: нам интересно посмотреть и на положительные, и на отрицательные высказывания об университетах.
Грубые преподаватели, заставляющие говорить на латыни и грозящие отчислением:
НГМУ
— 1,7 балла
Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ) получил меньше всего баллов. Пользователи оставили больше всего комментариев к «приемной комиссии» в 2ГИС, но мы изучили и другие корпусы.
Студенты оставляют стихи о нехватке времени и жалуются на грубых и уставших преподавателей, которые угрожают отчислением. Хвалят учебное заведение за удобное месторасположение, отмечают качество образования отдельных факультетов и вежливость персонала.
— Худшее место, будущие абитуриенты, не верьте сайту с радужными картинками. Никогда не забуду самую первую пару по анатомии на первом курсе: замученная бабушка пришла с позвонками и орала, какого черта мы не можем ответить на латыни названия, — возмущается пользователь, ведь латынь они еще не проходили. — Кичатся профессорским составом, который устарел.
Лабораторный корпус НГМУ оценили в 2,7 балла. Бывший студент фармацевтического факультета недоволен грубостью работников, их нежеланием работать. По его мнению, преподаватели вместо того, чтобы принять долги по учебе, смотрят смешные картинки в интернете. Он называет университет адом и рад, что выпустился.
— Здесь грубят, хамят, забивают на свои прямые обязанности учить и объяснять, вместо приема отработок, график которых они сами же устанавливают, сидят по кабинетам и смеются над мемами (смешные картинки. — Прим. ред.) на всю кафедру, предлагая прийти в следующий раз, угрожают отчислением. Этот ад остался позади и больше не повторится.
— Если хотите 6 лет сидеть в подвалах полуразрушенных больниц, слушать угрозы отчисления и уголовного наказания — это место учебы вашей мечты, — отмечает студент педиатрического факультета.
Всегда есть и другие мнения об обучении: например, хвалят факультет клинической психологии и сам университет за то, что преподаватели дают знания. Но расслабляться времени нет, признаются студенты.
Студенческие клубы, грубость и поверхностные знания: СибГУТИ — 3,4 балла
Студенты Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) так же, как и другие, жалуются на грубых сотрудников университета. Но есть и неожиданное — неудобное расписание: например, одна пара в день, на которую, по словам студента, он едет больше часа.
— Окончил факультет мобильной радиосвязи и мультимедиа (МРМ), получил диплом. Считаю данный вуз абсолютно бесполезным для получения образования: преподаватели по большей части снобы, знаний толком никаких не давали, всё «по вершкам», материалы образования давно устарели и полностью не котируются в современном мире. 2 года пичкали школьной программой вместо того, чтобы получать реально важные знания. Если кто-то еще думает над выбором, обходите данное заведение стороной. Одним словом — шарага.
Минусы отмечают в грубости сотрудников: пожаловались на женщину, которая работает в спортивном зале. По словам пользователя, она грубит, спорит и оскорбляет в ответ на спокойные слова со стороны обучающихся. Также студент отметил нетактичность охранников и сотрудников гардероба.
— Увольте женщину, которая открывает двери на физкультуре: ни тактичности, ни умения общаться с людьми, она думает, что царь и бог, за преподавателей решает, можно ли зайти на пару, можно ли поиграть в волейбол. Был момент, когда не было второй пары обуви, за что на меня обрушилась лавина неприятных слов.
Другие студенты университет хвалят за образование, профессиональных преподавателей и хороший ремонт внутри здания.
— Огромное место в моем сердце навсегда занял СибГУТИ. Учеба, студенческие клубы, фестивали. С каждым годом всё больше и больше развивается вуз, и я с радостью буду приходить на все встречи выпускников.
«Красив снаружи, но ужасен внутри»: СГУПС — 4,3 балла
Большое количество положительных отзывов появилось в июле и в апреле 2022 года — тогда все пользователи оценили университет на 5 звезд. Подобное произошло и в июле 2021 года. При этом негативные отзывы на Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС) тоже есть.
— Подумайте 200 раз прежде, чем сюда поступать. Институт красив снаружи, но ужасен внутри, и дело не в интерьере. В деканате к вам будут относиться так, будто вы никто и звать вас никак: никакой помощи, никакого уважения — всё делается через какую-то силу и нежелание работать. Есть несколько действительно хороших преподавателей, но лишь единицы. Оскорбления здесь — что-то вроде нормы.
Бывшая студентка пожаловалась на неработающие лифты и неудобное расположение кабинетов, из-за этого, по ее словам, только что поступившие могут запутаться. Она отметила, что в гардеробе не принимают шапки, шарфы, даже если их положить в пакет, поэтому студенты носят их с собой.
— Аудитории многие в плачевном состоянии. В деканате вас будут заставлять участвовать в жизни института, а потом проводить с вами беседу по поводу ваших пропусков.
В другом отзыве университет называют «ловушкой для лоха», потому что студенты платят за обучение, но должны терпеть негативное отношение со стороны сотрудников. Также студенты отметили, что в университете есть дресс-код, и если обучающийся одет неподобающе, то охранник не пускает в здание.
НГС направил запрос в СГУПС, чтобы узнать, как вуз борется с проблемой грубости среди персонала, действительно ли нельзя сдавать шапки в гардероб, существует ли дресс-код и почему отзывы с оценкой 5 звезд появляются в большом количестве в определенные месяцы.
Положительных отзывов об университете написали много, и чаще всего пользователи ставили все 5 звезд.
— Чудесное заведение, ни капли не пожалел, что поступил сюда. Приятные преподаватели, понятно всё объясняют, требует в меру, лишнего не спрашивают. Помимо учебной деятельности много различных занятий, где ты можешь открыться с разных сторон.
— Красивый университет с высоким качеством образования. Учусь на инженерно-экономическом факультете, ни разу не пожалела, что выбрала именно этот вуз. Здесь можно найти много сфер для саморазвития и реализации своих способностей.
Фееричный праздник на день открытых дверей и любовь к своей профессии: НГУАДИ — 4,5
Гневных комментариев об обучении в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) за последние годы нет. В частности, хвалят за праздники: «фееричный, оптимистичный, праздничный день открытых дверей», например.
В отзывах благодарят за обучение и называют преподавателей профессионалами, а студенты после бакалавриата остаются учиться здесь в магистратуре.
— Поступала в НГУАДИ в 2018 году, очень волновалась, так как из другого города и не ходила на подготовительные курсы. Но всё вышло хорошо. Кафедра промышленного дизайна — настоящие профессионалы своего дела, помогут раскрыть ваш потенциал, очень понимающие и поддерживающие. Советую этот замечательный университет.
Студентка, которая окончила университет в 2022 году, отзывается об учебе с теплом и большой благодарностью. Она вспоминает, что годы пролетели быстро, и уверена, что преподаватели смогли ей привить любовь к своему делу.
— НГУАДИ подарил мне студенческий актив и за годы обучения в вузе он стал для меня вторым домом. Спасибо любимой кафедре за те знания, которые в нас бережно вкладывали, и за то, что всегда были для нас примером. Вы подарили и привили самое главное — любовь к будущей профессии и тому, что ты делаешь.
После нашего прошлого обзора комментариев в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ) решили выдать охранникам персональные видеорегистраторы, чтобы отслеживать, не грубят ли они студентам, которые жаловались на хамство.