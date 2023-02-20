«Ловушка для лоха»: где пугают отчислением и пропускают по дресс-коду — изучаем отзывы на вузы Новосибирска

Всего в Новосибирске 19 университетов, на этот раз мы взяли еще 4 вуза, чтобы узнать мнения студентов. В материале учебные заведения расставлены в соответствии с рейтингом сервиса 2ГИС: от самой низкой оценки — 1,7, до самой высокой — 4,5 (максимальное количество баллов, которые могут оставить пользователи сервиса, — 5, минимальное — 1).

Журналисты редакции НГС понимают, что отзывы чаще всего оставляют недовольные студенты: нам интересно посмотреть и на положительные, и на отрицательные высказывания об университетах.