Охранникам НГТУ выдадут видеорегистраторы, чтобы те не грубили студентам

В Новосибирском государственном техническом университете после статьи НГС решили выдать охранникам персональные видеорегистраторы. Они будут записывать, как сотрудники общаются со студентами.
Студенты НГТУ НЭТИ несколько раз оставляли гневные отзывы в сервисе 2ГИС на хамство бестактных сотрудников бюро пропусков и охранников, студенты отмечают, что работники бюро пропусков и охраны часто грубят. На это в университете провели беседу с руководством и сотрудниками охраны о недопустимости оскорблений.
— Для недопущения подобных ситуаций планируется выдать всем сотрудникам охраны персональные видеорегистраторы для документированной записи всех контактов сотрудников охраны и посетителей, — сообщили НГС в пресс-службе университета.
Новосибирцы жалуются на охранников не только университетов, но и торговых центров. Недавно сибирячка заявила о том, что охранник ТЦ «Сан Сити» повысил на нее голос и приказал сесть ровно.