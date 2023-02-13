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Охранникам НГТУ выдадут видеорегистраторы, чтобы те не грубили студентам

Решение приняли после запроса НГС

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Студенты жаловались на хамство сотрудников университета

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В Новосибирском государственном техническом университете после статьи НГС решили выдать охранникам персональные видеорегистраторы. Они будут записывать, как сотрудники общаются со студентами.

Студенты НГТУ НЭТИ несколько раз оставляли гневные отзывы в сервисе 2ГИС на хамство бестактных сотрудников бюро пропусков и охранников, студенты отмечают, что работники бюро пропусков и охраны часто грубят. На это в университете провели беседу с руководством и сотрудниками охраны о недопустимости оскорблений.

— Для недопущения подобных ситуаций планируется выдать всем сотрудникам охраны персональные видеорегистраторы для документированной записи всех контактов сотрудников охраны и посетителей, — сообщили НГС в пресс-службе университета.

Новосибирцы жалуются на охранников не только университетов, но и торговых центров. Недавно сибирячка заявила о том, что охранник ТЦ «Сан Сити» повысил на нее голос и приказал сесть ровно.

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