СЕЙЧАС -9°С
Пробки 5/10
usd 69.34
eur 75.41
Тема дняМужчина не дал уехать пассажирам полного автобуса
Все новости
Все новости
Полезные тесты по понедельникамТест

Дети лучше справятся: эти вопросы из начальной школы поставят вас в тупик

Школьники ответят на каждый из них, но редкий взрослый осилит хотя бы половину

700

Дети еще не так будут ухмыляться, когда дадут больше правильных ответов, чем взрослые

Поделиться

Думаете, почему дети иногда так не хотят в школу? Да потому что там мучают знаниями, которые потом всё равно забываются. А вы много помните из школьной программы или пора занимать место за партой, чтобы не опозориться перед ребенком?



По теме

ЗнанияТестШкольные знания
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter