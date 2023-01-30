Дети лучше справятся: эти вопросы из начальной школы поставят вас в тупик

Думаете, почему дети иногда так не хотят в школу? Да потому что там мучают знаниями, которые потом всё равно забываются. А вы много помните из школьной программы или пора занимать место за партой, чтобы не опозориться перед ребенком?
Школьники ответят на каждый из них, но редкий взрослый осилит хотя бы половину
Думаете, почему дети иногда так не хотят в школу? Да потому что там мучают знаниями, которые потом всё равно забываются. А вы много помните из школьной программы или пора занимать место за партой, чтобы не опозориться перед ребенком?
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