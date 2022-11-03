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«Межнационального подтекста там нет»: министр образования - о драке школьников в Новолуговом

Педагоги провели свое расследование

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В школе сейчас работают следователи

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Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук прокомментировал конфликт учеников в школе №57 в Новолуговом.

Видеокомментарий министра опубликовали в телеграм-канале правительства Новосибирской области. По словам Сергея Федорчука, сейчас министерство ведет педагогическое расследование ситуации. Кроме того, инцидентом занимаются следователи и полиция. Сейчас они установили всех причастных.

— Здесь очень важно понимать две вещи. То, что конфликт между ребятами был — это мы четко понимаем. И работу в этом направлении ведем. По результатам нашего расследования конфликт несет социальный характер, и мы подключили наши службы медиации, чтобы урегулировать его. Никакого межнационального подтекста там нет, — сказал Федорчук.

Он добавил, что следственные органы дадут оценку ситуации.

Драка между 8-классниками в школе №57 в Новолуговом произошла 27 октября. Два мальчика повздорили внутри здания, после чего вышли во двор и продолжили разговор. Рядом оказался старший друг одного из конфликтующих мальчиков, выпускник. По словам участников случившегося, он в драку не вступал, но подначивал морально. После чего произошла драка. Одному из участников понадобилась помощь врачей. Ряд СМИ писали, что на мальчика напали «дети мигрантов».

МВДСКДетиКонфликт
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