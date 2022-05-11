СЕЙЧАС +6°С
Пробки 4/10
usd 67.38
eur 71.10
Тема дняЧеремуха зацвела раньше срока
Все новости
Все новости

Аварийную школу на Авиастроителей собираются снести — на ее месте построят новое здание

Работы должны выполнить летом

646
Дети не учатся в аварийном здании с 2019 года

Дети не учатся в аварийном здании с 2019 года

Поделиться

Управление капитального строительства Новосибирска объявило аукцион на снос здания школы № 57 на улице Авиастроителей, 16 в Новосибирске. За работы готовы заплатить 14,7 миллиона рублей.

По данным сайта госзакупок, подрядчик должен выполнить комплекс работ по демонтажу здания. Заявки на торги принимают до 16 мая. Снести школу планируется до 29 июля. Средства на работы выделят из городского бюджета.

На месте старого здания планируют построить школу на 825 учеников. В ней обустроят два спортивных зала, тренажерный зал, актовый зал, кабинет робототехники, школьный медиацентр, лаборатории. Предполагается, что в новой школе будут работать 53 учителя.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, в какие сроки планируется построить новое здание.

Школа № 57 начала работать в 1939 году, ее открыли при заводе имени В. П. Чкалова. Там занимались около 500 учеников. В 2019 году мэр Анатолий Локоть принял решение о закрытии учреждения, так как оно было в аварийном состоянии. Учеников перевели в соседние школы.

В декабре 2021 года стало известно, что мэрия Новосибирска подготовила проектную документацию для строительства школы № 57. По словам Алексея Кондратьева, главы департамента строительства, стоимость строительства объекта составляет около 1,3 миллиарда рублей. Власти города направили заявку в правительство Новосибирской области, чтобы получить первый транш средств на реконструкцию. В феврале министр образования НСО Сергей Федорчук сообщил, что школа может быть построена в 2024 году.

По теме 5

госзакупкиреконструкцияшкола
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2