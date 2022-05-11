Аварийную школу на Авиастроителей собираются снести — на ее месте построят новое здание
Работы должны выполнить летом
Управление капитального строительства Новосибирска объявило аукцион на снос здания школы
По данным сайта госзакупок, подрядчик должен выполнить комплекс работ по демонтажу здания. Заявки на торги принимают до
На месте старого здания планируют построить школу на 825 учеников. В ней обустроят два спортивных зала, тренажерный зал, актовый зал, кабинет робототехники, школьный медиацентр, лаборатории. Предполагается, что в новой школе будут работать 53 учителя.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, в какие сроки планируется построить новое здание.
Школа
В декабре 2021 года стало известно, что мэрия Новосибирска подготовила проектную документацию для строительства школы