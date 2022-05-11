Аварийную школу на Авиастроителей собираются снести — на ее месте построят новое здание

Управление капитального строительства Новосибирска объявило аукцион на снос здания школы № 57 на улице Авиастроителей, 16 в Новосибирске. За работы готовы заплатить 14,7 миллиона рублей.



По данным сайта госзакупок, подрядчик должен выполнить комплекс работ по демонтажу здания. Заявки на торги принимают до 16 мая . Снести школу планируется до 29 июля . Средства на работы выделят из городского бюджета.



На месте старого здания планируют построить школу на 825 учеников. В ней обустроят два спортивных зала, тренажерный зал, актовый зал, кабинет робототехники, школьный медиацентр, лаборатории. Предполагается, что в новой школе будут работать 53 учителя.

