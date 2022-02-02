2 февраля среда
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 3/10
usd 77.13
eur 86.79
Тема дняБолеют 6% учителей: онлайн с министром
Все новости
Все новости

Документы на строительство нового здания школы № 57 подписаны в Новосибирске — ее ждут уже 4 года

Минобр НСО подготовил заявку на ее строительство по федеральной программе

202
1Обсудить

Поделиться

Школу № 57 закрыли из-за аварийного состояния еще в 2018 году

Школу № 57 закрыли из-за аварийного состояния еще в 2018 году

Поделиться

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук подписал документы о финансировании строительства школы № 57.

Ведомство подготовило заявку на участие в федеральной программе. Об этом сам министр сообщил во время прямого эфира НГС в Instagram.

— Документы подготовлены, подписаны. Подаем заявку в федеральную программу, и строительство школы № 57 там есть. И то, что мы ее будем строить, на 99% точно. Всё будет зависеть от того, в рамках какой программы. Если в рамках федеральной программы развития образования, то она будет сдана к концу 2024 года, начало строительства — в 2023 году. Нужно дождаться решения по заявке, чтобы озвучить какие-то более точные даты, — рассказал министр образования НСО Сергей Федорчук.

Детей из школы № 57 распределили по другим образовательным организациям в 2018 году из-за плохого состояния здания, которое построили в 1939 году.

Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что строительство школы хотят начать в 2022 году. На первый этап работ потребуется 600 миллионов рублей, общая стоимость объекта — 1,3 миллиарда.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

образованиестроительство школ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter