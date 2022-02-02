Документы на строительство нового здания школы № 57 подписаны в Новосибирске — ее ждут уже 4 года

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук подписал документы о финансировании строительства школы
Ведомство подготовило заявку на участие в федеральной программе. Об этом сам министр сообщил во время прямого эфира НГС в Instagram.
— Документы подготовлены, подписаны. Подаем заявку в федеральную программу, и строительство школы
Детей из школы
Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что строительство школы хотят начать в 2022 году. На первый этап работ потребуется 600 миллионов рублей, общая стоимость объекта —