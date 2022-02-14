14 февраля учащиеся 1, 9 и 10-х классов новосибирских школ вернулись на очное обучение

С сегодняшнего дня, 14 февраля, в школах Новосибирской области начался поэтапный выход из общешкольного карантина.
С дистанта в школы вернулись учащиеся 1, 9 и
После 14 февраля на дистанционном обучении в Новосибирской области остались около 95 тысяч школьников (26% от общего количества).
Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова высказала мнение, что постепенный выход на очное обучение позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.
Решение о дальнейшем выходе на очное обучение учеников 5–
Также посмотрите, какие сухпайки выдавали новосибирским школьникам на дистанте. Мнения родителей по поводу содержимого разделились.