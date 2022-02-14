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14 февраля учащиеся 1, 9 и 10-х классов новосибирских школ вернулись на очное обучение

На дистанционном обучении остаются около 95 тысяч школьников

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5–8-е классы пока продолжают получать образование дистанционно

5–8-е классы пока продолжают получать образование дистанционно

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С сегодняшнего дня, 14 февраля, в школах Новосибирской области начался поэтапный выход из общешкольного карантина.

С дистанта в школы вернулись учащиеся 1, 9 и 10-х классов, 2–4-е классы, а также 11-е классы продолжают обучение в очном формате. 5–8-е классы пока остаются на дистанционном обучении. Организации дополнительного образования работают в штатном режиме.

После 14 февраля на дистанционном обучении в Новосибирской области остались около 95 тысяч школьников (26% от общего количества).

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова высказала мнение, что постепенный выход на очное обучение позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

Решение о дальнейшем выходе на очное обучение учеников 5–8-х классов примут в конце этой недели.

Также посмотрите, какие сухпайки выдавали новосибирским школьникам на дистанте. Мнения родителей по поводу содержимого разделились.

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