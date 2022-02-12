Школьникам, оставшимся на дистанте, раздадут еще сухпайки: что уже выдали — разглядываем наборы

В Новосибирской области школьникам, которые остались на дистанте, выдадут дополнительные сухпайки еще на неделю.



Как сообщили корреспонденту НГС в Министерстве образования Новосибирской области, дополнительные наборы начнут раздавать на следующей неделе для льготников, учащихся в 5–8 классах. Их получат дети, которые имели право на бесплатное горячее питание в школе и остаются на дистанте до 20 февраля.

На очное обучение с понедельника, 14 февраля, выходят 1-е, 9-е и 10-е классы, продолжают очно учиться и 2–4-е классы, 11-й класс.

