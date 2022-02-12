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Школьникам, оставшимся на дистанте, раздадут еще сухпайки: что уже выдали — разглядываем наборы

Мнения родителей о составе и объеме продуктов разделились

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Для детей с ОВЗ набор больше, чем для школьников из малоимущих и многодетных семей

Для детей с ОВЗ набор больше, чем для школьников из малоимущих и многодетных семей

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В Новосибирской области школьникам, которые остались на дистанте, выдадут дополнительные сухпайки еще на неделю.

Как сообщили корреспонденту НГС в Министерстве образования Новосибирской области, дополнительные наборы начнут раздавать на следующей неделе для льготников, учащихся в 5–8 классах. Их получат дети, которые имели право на бесплатное горячее питание в школе и остаются на дистанте до 20 февраля.

На очное обучение с понедельника, 14 февраля, выходят 1-е, 9-е и 10-е классы, продолжают очно учиться и 2–4-е классы, 11-й класс.

Новосибирцы сейчас продолжают получать продуктовые наборы на школьников, которые находились на дистанте до 13 февраля. Мнения родителей о сухпайках разделились. Кто-то возмущается скудностью наборов, а кто-то благодарен за продукты. Посмотрим, какие еще фото наборов прислали наши читатели.

Такой набор выдали школьникам с ОВЗ в Тогучинском районе

Такой набор выдали школьникам с ОВЗ в Тогучинском районе

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— Получили сухпаек, но я считаю, на две недели это мало. Мы из Тогучинского района, — написала читательница НГС.

Сухпаек из школы № 128

Сухпаек из школы № 128

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— Наборы в этот раз намного лучше, чем были весной два года назад, — довольна одна из читательниц.

Набор из Вагайцевской школы в Ордынском районе

Набор из Вагайцевской школы в Ордынском районе

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— Вот такой продуктовый набор выдали ребенку на десять дней дистанта в Вагайцевской школе Ордынского района, — прислала фото в редакцию читательница.

Набор для малоимущих и многодетных семей школы № 112 в Советском районе

Набор для малоимущих и многодетных семей школы № 112 в Советском районе

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Сухпайки различаются по составу. Для школьников из малоимущих и многодетных семей он меньше, чем для детей с ОВЗ

Сухпайки различаются по составу. Для школьников из малоимущих и многодетных семей он меньше, чем для детей с ОВЗ

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Этот набор для детей с ОВЗ из школы № 45

Этот набор для детей с ОВЗ из школы № 45

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Сухпаек школы № 129

Сухпаек школы № 129

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Сухпаек школы № 50

Сухпаек школы № 50

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Читательница довольна этим набором

Читательница довольна этим набором

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— Наш паек многодетной семье. Школа № 207. Претензий нет, — написала читательница НГС.

Сухпаек ребенка-инвалида из школы № 210

Сухпаек ребенка-инвалида из школы № 210

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В Новосибирской области дистант сегодня продлили еще на одну неделю, но не для всех классов. Список рекомендованных продуктов для сухпайков вы можете посмотреть здесь.

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