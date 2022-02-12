Школьникам, оставшимся на дистанте, раздадут еще сухпайки: что уже выдали — разглядываем наборы

В Новосибирской области школьникам, которые остались на дистанте, выдадут дополнительные сухпайки еще на неделю.
Как сообщили корреспонденту НГС в Министерстве образования Новосибирской области, дополнительные наборы начнут раздавать на следующей неделе для льготников, учащихся в 5–8 классах. Их получат дети, которые имели право на бесплатное горячее питание в школе и остаются на дистанте до 20 февраля.
На очное обучение с понедельника, 14 февраля, выходят 1-е, 9-е и 10-е классы, продолжают очно учиться и 2–4-е классы, 11-й класс.
Новосибирцы сейчас продолжают получать продуктовые наборы на школьников, которые находились на дистанте до 13 февраля. Мнения родителей о сухпайках разделились. Кто-то возмущается скудностью наборов, а кто-то благодарен за продукты. Посмотрим, какие еще фото наборов прислали наши читатели.
— Получили сухпаек, но я считаю, на две недели это мало. Мы из Тогучинского района, — написала читательница НГС.
— Наборы в этот раз намного лучше, чем были весной два года назад, — довольна одна из читательниц.
— Вот такой продуктовый набор выдали ребенку на десять дней дистанта в Вагайцевской школе Ордынского района, — прислала фото в редакцию читательница.
— Наш паек многодетной семье. Школа № 207. Претензий нет, — написала читательница НГС.
В Новосибирской области дистант сегодня продлили еще на одну неделю, но не для всех классов. Список рекомендованных продуктов для сухпайков вы можете посмотреть здесь.