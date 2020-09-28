Как живет бизнесмен-школьник, который торговал в Новосибирске своим лимонадом ради «Лего»

Мальчик из Якутии снова хочет торговать лимонадом в Новосибирске
Пару лет назад НГС рассказывал об Александре Дяченко, мальчике из Нерюнгри, который во время летних каникул продавал в Новосибирске лимонад, чтобы накопить на дорогой набор LEGO. После публикации Сашу пригласили в школу для юных предпринимателей, где рассказали, как правильно продвигать свой продукт. Спустя два года журналист НГС Екатерина Евстафьева нашла школьника — он по-прежнему живёт в Якутии — и пообщалась с ним и его мамой. Они рассказали, как сложилась дальнейшая жизнь мальчика.
Саша изучил, как свинец загрязняет родной город
Мама Саши Светлана рассказала, что семья приезжает в Новосибирск летом, потому что здесь живёт его бабушка. Александру 12 лет, он учится в шестом классе. После занятий в бизнес-школе сын больше сконцентрировался на учёбе.
— Ездил в Москву на научную конференцию о вреде пластика. Он исследовал разные виды пластика, сделал выводы со своим руководителем и представил их там от нашей республики. Занял первое место. Учится отлично, ходит в стрелковый тир, борьбой занимался, но сейчас всё пока приостановилось. У него больше склонность к точным наукам, — поделилась Светлана.
Одно время Саша делал подарочные букеты из конфет, которые оформлял гофрированной бумагой. У него появилась идея продавать их, но пока он её не воплотил. Лимонад в родном Нерюнгри Саша продавал пока только на школьных ярмарках.
— Учителя с интересом слушают его проекты, исследовательские работы, — рассказывает Светлана. — У него ещё была работа, где он исследовал уровень загрязнения свинцом разных участков города. В Нерюнгри добывают уголь, и вот он взялся за исследование. Они с руководителем собирали листья в разных районах и изучали их. С этой работой Саша занял первое место по городу, но не поехал на региональный этап, потому что там была вспышка краснухи.
Любит рыбалку, стрельбу и резьбу по дереву
Сам Александр говорит, что ему нравятся не только точные предметы, но и технология, где он и одноклассники делают поделки из дерева или что-то ремонтируют. Летом Саша любит ездить на рыбалку, а зимой занимается стрельбой, горными лыжами, резьбой по дереву, ходит в школьный кружок робототехники. Ещё он начал интересоваться экологией, когда узнал о проблемах в родном Нерюнгри.
— Меня волнуют проблемы экологии, потому что река, которая течёт в нашем городе, очень сильно загрязнена. Для одной исследовательской работы мы изучали пищевой пластик, который используется для хранения еды и жидкостей. Мы взяли шесть видов. Брали плёнку и пакеты и клали туда продукты. А потом сравнивали, где они испортятся быстрее, — рассказал школьник.
«Этим летом я буду продавать лимонад в Новосибирске»
По словам Саши, благодаря обучению в школе для юных предпринимателей, он стал лучше понимать, как рекламировать свой продукт. Еще мальчик и другие дети ходили на экскурсии в крупные компании, где получилось увидеть «изнанку» их работы.
— У меня сейчас цель — заработать на компьютер. Мне нравится снимать и монтировать видеоролики, но мне нужен хороший компьютер, и у меня цель накопить. Этим летом я буду продавать лимонад в Новосибирске. Возможно, попробую ещё в Тюмени, туда мы тоже поедем, — поделился своими планами мальчик.
После школы Саша планирует поступать в университет в Новосибирске или Екатеринбурге, пока он выбирает между экономическим или инженерным направлениями.
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