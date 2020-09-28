Как живет бизнесмен-школьник, который торговал в Новосибирске своим лимонадом ради «Лего»

— У меня сейчас цель — заработать на компьютер. Мне нравится снимать и монтировать видеоролики, но мне нужен хороший компьютер, и у меня цель накопить. Этим летом я буду продавать лимонад в Новосибирске. Возможно, попробую ещё в Тюмени, туда мы тоже поедем, — поделился своими планами мальчик.

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Весной НГС рассказывал о семикласснике из Новосибирска, который сделал пруд с водой такого же цвета, как на Мальдивах, — он потратил на него всего 5000 рублей.

Мы запустили проект «Юные надежды», в котором рассказываем о талантливых школьниках по всей России. Кто-то из них защищает экологию, кто-то — открывает свой научный центр. Подробнее об этом можно почитать в специальном сюжете.