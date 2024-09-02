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Экономика Выгодный декрет: пособие по уходу за ребенком предложили увеличить — как изменятся выплаты?

Выгодный декрет: пособие по уходу за ребенком предложили увеличить — как изменятся выплаты?

Речь идет о выплатах на малыша до 1,5 лет

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11 комментариев

Депутаты предложили поднять выплату по уходу за ребенком на 20%

Выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, которые рассчитываются исходя из среднего заработка, должны увеличиться на 20%. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР.

— Депутаты ЛДПР предлагают увеличить пособие по уходу за ребёнком до 60% от среднего заработка родителя и установить минимальный размер пособия на уровне 100% от прожиточного минимума для детей в регионе проживания, — указано в Telegram-канале партии.

На данный момент женщина может рассчитывать на сумму выплат по уходу за ребенок до 1,5 лет от 9 227 рублей (с учетом районного коэффициента) до 49 123 рублей. Выплата варьируется в зависимости от средней заработной платы. Минимум получают женщины с низким уровнем зарплаты за предыдущий период или безработные.

По их мнению, такая поддержка поможет в решении проблем с демографией.

— Решение демографических проблем — это не просто привлечение мигрантов и раздача выплат! В таких условиях разговоры об ипотеке и автомобилях выглядят абсурдно. Необходимо повышать благополучие российских семей, — рассказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

С необходимостью расширять меры поддержки семей выступила также член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб (партия «Единая Россия»). Однако предложение от ЛДПР — непростое для принятия с точки зрения бюджетирования.

— Я думаю, что те задачи, которые уже заложены в бюджет на трехлетку, а именно увеличение в два раза по сравнению с 2023 годом пособия по временной нетрудоспособности по беременности и родам, — это как раз те возможности, которые будут реализованы. Конечно, хотелось бы больше, но объективно этого очень трудно достичь, — рассказала Бессараб корреспонденту Городских порталов.

Она напомнила, что с 2024 года размеры пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком были увеличены в полтора раза. В 2025 году эти выплаты продолжат расти. Так, в следующем году женщина сможет рассчитывать на получение 69 тысяч рублей ежемесячно, находясь в отпуске по уходу за ребенком.

В комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства также поддержали слова коллег о важности наращивать меры поддержки семей с детьм.

— Мы должны стремиться к тому, чтобы меры поддержки были вне зависимости от того, насколько обеспечена семья. С рождением каждого ребенка эти меры поддержки становились бы все больше, — высказала свое мнение в беседе с Городскими порталами Татьяна Буцкая.

Татьяна Буцкая — первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции «Единая Россия».

При этом в текущем году в России появилась новая мера поддержки семей с детьми. По решению президента РФ Владимира Путина родители могут получить неиспользованные средства материнского капитала после того, как основная часть была потрачена. Как получить эти 10 тысяч рублей, мы рассказали в отдельном материале.

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Пособия Выплаты Пособие по уходу за ребенком Дети Депутаты
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Комментарии
11
275239151
2 сентября 2024, 17:58
бла-бла-бла. Скучно им
Гость
2 сентября 2024, 17:49
благополучие российских семей АК учил что семья в рф то мамка мамки, мамка и етеныши от разных папок-проходимцев, такая семья благополучнка как никогда - вся россия такая
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