Как получить 10 тысяч рублей, которые Путин пообещал семьям с детьми: алгоритм и сроки

Просто так вывести деньги со счета маткапитала нельзя — это уголовно наказуемо Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











На днях Владимир Путин сообщил, что семьям с детьми выплатят деньги, которые остались на счету маткапитала после того, как основная часть была потрачена. Он озвучил это решение во время встречи с победителями конкурса «Это у нас семейное!» 8 июля, когда одна из победительниц посетовала, что на счету уже много лет хранится незначительная сумма, которую невозможно потратить, в том числе и на детей. Президент пообещал, что семьи смогут получить свои остатки живыми деньгами.

По закону материнский капитал можно тратить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и на получение ежемесячной выплаты. Последнюю платят только семьям с низкими доходами — меньше двух прожиточных минимумов на человека. Обналичивать материнский капитал и тратить его по своему усмотрению запрещено законом, за это предусмотрено уголовное наказание.



Сколько заплатят

Владимир Путин назвал конкретную сумму: 10 тысяч рублей. Он сказал, что уже обсуждал этот вопрос с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая часто занимается именно социальными вопросами. При этом он отметил, что решение о выплате 10 тысяч рублей может быть временным — если понадобится, могут быть сделаны и другие шаги.



На что можно будет потратить

Пока непонятно. Жаргалма Батодалаева, победительница конкурса «Это у нас семейное!», которая подняла этот вопрос в разговоре с президентом, приводила конкретные примеры: потратить на сбор ребенка в школу или старшекласснику купить ноутбук, велосипед. Президент, озвучивая решение, конкретных целей не называл.

— Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги, и всё, да? — предложил он и, когда Батодалаева согласилась, заключил: — Так и сделаем.



Кто получит деньги

Уже после заявления президента Татьяна Голикова сообщила, что выплату смогут получить все семьи, у которых на счету материнского капитала осталась сумма, равная обозначенной президентом или меньше нее.



— Мы считали разные варианты, к нам уже неоднократно по этому поводу обращались, — цитирует вице-премьера ТАСС. — Сегодня президент выбрал 10 тысяч, у всех, у кого эта сумма есть, просто автоматически будет выплачено.



Что сделать, чтобы получить выплату

Вице-премьер пообещала, что деньги родителям переведут автоматически, так что делать ничего не нужно. Но можно проверить, относитесь ли вы к потенциальным получателям выплаты, — для этого нужно узнать, сколько у вас осталось от маткапитала. Выписку со счета можно получить в разделе «Справки и выписки» на «Госуслугах» или в отделении Соцфонда.



Когда ждать деньги

Точной даты пока нет. Татьяна Голикова отметила, что для реализации этого решения нужно будет поправить законодательство — то есть в Госдуму должен быть внесен соответствующий законопроект, его рассмотрят депутаты, потом утвердит Совфед и подпишет президент.



На анонсированные на высочайшем уровне законы редко уходит много времени. Например, закон об индексации пенсий работающим пенсионерам Госдума утвердила в третьем чтении через три недели после того, как Путин озвучил это решение на ПМЭФ. До конца весенней сессии Госдумы чуть меньше месяца, так что теоретически депутаты еще успевают.

