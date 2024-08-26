Рубль дешевеет. Почему слабеет нацвалюта и сколько будет стоить доллар в конце августа?

Август для рубля — неудачный месяц Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Рубль на протяжении всего августа слабеет. С начала месяца Центральный банк повышает курс доллара. Пика показатели достигли 14 августа. Тогда стоимость одного доллара составляла 92,65 рубля. Затем произошло небольшое снижение. На конец прошлой недели Центральный банк установил курс доллара в размере 91,28 рубля. Почему слабеет российская валюта и что будет в конце августа, узнали у экспертов.



— Динамика рубля стала более волатильной после того, как Московская биржа попала под американские санкции. Внебиржевой валютный рынок стал основной площадкой для определения официального курса рубля. Структура рынка претерпела серьезные изменения, и теперь при проведении операций кредитным организациям приходится подстраиваться под новые условия и заниматься поиском ликвидности на очень сжатом рынке. В результате дисбаланса спроса и предложения возник дефицит юаней. Он представляется нам проблемой скорее локального характера, так как номинированные в китайской валюте платежи за экспорт продолжают исправно поступать: по данным Банка России, почти 18% экспорта оплачивается «дружественными» валютами, — объясняет Сергей Коныгин, старший экономист инвестбанка «Синара».



По его словам, в этих условиях в течение ближайших месяцев рубль останется высоковолатильным из-за наличия дисбаланса между биржевым и внебиржевым сегментами торгов. Реализация отложенного спроса будет кратковременно сдвигать курс рубля выше 90. В «Синаре» прогнозируют диапазон 88–93 за доллар на ближайшие три месяца.



Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», добавляет, что вспышки волатильности в рубле вызваны дефицитом долларов, евро и юаней на внебиржевом рынке. А острая фаза локального кризиса ликвидности была в первой половине августа — тогда рубль падал на двухмесячные минимумы, доллар подбрасывало к 93, евро под 101, юань улетал выше 12,1. Эксперт отмечает, что по мере стабилизации и насыщения спроса далее шло резкое укрепление рубля, и доллар быстро падал под 88,8, евро слетал к 97,8, юань в моменте уходил под 11,9.



— Сейчас очередная волна ослабления рубля, а причины нервозности на рынке те же — временная нехватка объема предложения инвалют на фоне проблем с цепочками расчетов за импортно-экспортные операции в условиях первичных санкций недружественных стран и угроз вторичных санкций против дружественных экономик. Пройдет время, и рынок вновь успокоится. В ближайшие дни возможны расшивка узких мест в ликвидности и постепенное восстановление рубля, а поймать именно максимум по валюте — неблагодарное дело сродни гаданию. Важна перспектива — в конце лета налоговые платежи экспортеров могут поддержать курс рубля, насытив рынок предложением валюты, что и обеспечит коррекцию доллара, евро и юаня вниз, — резюмирует Зельцер.



Михаил Васильев, главный аналитик «Совкомбанка», объясняя колебание рубля, говорит, что на минувшей неделе появился повышенный спрос на валюту, который может быть связан с обострением геополитической ситуации, ухудшением ситуации с платежами с дружественными странами вследствие санкций, закупками импортеров, сезоном летних отпусков. В «Совкомбанке» полагают, что в конце месяца рубль получит поддержку от налогового периода — до 28 августа экспортеры обязаны уплатить основные налоги и будут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом.



Также в пользу рубля, по словам Васильева, выступают профицит торгового баланса, снижение импорта из-за проблем с платежами с дружественными странами вследствие западных санкций, обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 7,3 миллиарда рублей в день, высокие рублевые процентные ставки.



— На наш взгляд, ситуация на валютном рынке в ближайшие недели будет во многом определяться развитием геополитической ситуации и ситуацией с платежами с дружественными странами. В конце августа рубль получит поддержку со стороны налогового периода. Мы полагаем, что в ближайшие недели рубль останется около текущих значений, если не будет каких-то новых шоков. Ожидаемые торговые диапазоны до конца августа составляют 11,9–12,5 за юань, 90–94 за доллар и 100–104 за евро. Мы сохраняем наш прогноз о том, что курс рубля в этом квартале в среднем составит 12 за юань, 88 за доллар и 96 за евро, — добавил эксперт.

