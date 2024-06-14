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Пора бежать в банкоматы? Отвечают экономисты

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Экономика «Если словили паничку, выдохните и подождите»: экономисты — о том, стоит ли сейчас бежать за долларами

«Если словили паничку, выдохните и подождите»: экономисты — о том, стоит ли сейчас бежать за долларами

Эксперты считают, что ситуация наладится, однако поведение некоторых банков вызывает вопросы

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Часть банков сразу отреагировала на санкции — условия валютных операций в некоторых организациях стали менее выгодными

Центробанк России сообщил, что сделки с долларом и евро будут продолжаться на внебиржевом рынке, несмотря на приостановку биржевых торгов этими валютами на Московской бирже. Это решение было принято в ответ на санкции, введенные Министерством финансов США. НГС поговорил с экономистами и узнал, грозят ли экономические трудности простым россиянам и почему не стоит скупать валюту по завышенной стоимости.

Что с долларом сейчас?

В официальном заявлении Центробанка отмечается, что для определения курсов доллара и евро к рублю будут использоваться данные из банковской отчетности и информации от цифровых платформ внебиржевых торгов. Также подчеркивается, что покупка и продажа валют через российские банки будет продолжаться, а средства в долларах и евро останутся в сохранности.

Ранее стало известно, что с 13 июня Московская биржа прекратит торги американским долларом и евро в связи с санкциями США. Биржа уточнила, что с этого момента на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут проводиться операции по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро. Торги гонконгским долларом на Мосбирже также приостановили, поскольку эта валюта привязана к доллару США, объяснил Банк России.

Нередко резкие изменения в экономике приводят к необдуманным решениям простых граждан

Банки оперативно отреагировали на изменения. В Новосибирске некоторые организации повысили стоимость валютных операций, а другие и вовсе отказываются их выполнять до разъяснений ЦБ. Среди банков, которые удалось обойти корреспондентам НГС, дороже всего валюту продает «Локо-банк», доллар там обойдется в 112 рублей, евро — в 107 рублей. Еще один рекордсмен — Россельхозбанк, там доллар продают по 100,3 рубля, евро — по 106,6 рубля, покупают по 87,85 рубля и 94,3 рубля соответственно.

Ранее НГС писал о том, что Росбанк и вовсе предлагает покупку доллара за 140,6 рублей, а продажу — за 42,3 рубля. Такие цены выставлены в приложении «Росбанк-Онлайн».

Такая же ситуация в других регионах. В московских обменниках курс покупки доллара вырос до 100 рублей. Крупные игроки отреагировали радикально. Клиенты «Т-банка» лишились возможности совершать сделки с долларом в приложении. При попытке перевести средства появляется сообщение «Курс не подтвержден». Сообщение об ограничении вывода долларов, евро и юаней также получили клиенты Райффайзенбанка.

«Финам» заморозил вывод валюты со счетов, кроме того, Райффайзенбанк прекратит начисление процентов по накопительным счетам с 1 июля. Последнее также связано с требованием европейского регулятора по снижению присутствия группы в России.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев жестко отреагировал сообщения о новых санкциях, назвав их «войной без правил».

— Пусть получат всё сполна за вред России и как можно больнее! Каждый может внести свою лепту, — заявил Медведев в своём Telegram-канале.

Тем временем акции Мосбиржи 13 июня снижались во время торгов более чем на 15%.

Новые правила

Инвестиционный советник, основатель московского университета инвестиций Юлия Кузнецова считает, что повода для паники пока нет, несмотря на заметное изменение курса доллара.

— Завтра валюта будет торговаться на внебиржевом рынке и может быть повышенная волатильность. Курс может достигать 100 рублей за 1 доллар. При этом не стоит паниковать и беспокоится — курс будет стабилизирован в ближайшее время, как только ЦБ введет новые правила продажи валюты. Тем не менее курс может достигать 94–96 рублей, — говорит эксперт.

Такими были официальные курсы валют вечером 13 июня

Реакция банков на санкции была ожидаемой, продолжает эксперт.

— ⁠Да, в данный момент банки устанавливают свой курс и высокий спред между ценой покупки и продажи — и это не запрещено. Но я считаю, что в ближайшее время ЦБ введет ограничения на продажу валюты по завышенным ценам, — заключила Юлия Кузнецова.

По мнению доцента кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ, кандидата экономических наук Эдуарда Коложвари, в последние годы россияне уже наблюдали похожую ситуацию — паника зачастую приводила к негативным последствиям в виде скупки валюты по завышенной цене.

— С начала 2022 года курсообразование осуществляется практически вручную, с учетом интересов государства, крупных экспортеров и всех граждан страны. Мы видели скачок курсов обмена валют до 200 рублей за доллар и очень огорчались за людей, которые приобретали валюту по такой цене. Конечно, бессовестно со стороны банков ставить такие курсы и играть на панических чувствах людей, — прокомментировал эксперт.

Эксперты сходятся в одном — следует переждать сложный период без потерь

Экономист уверен, что у населения нет повода беспокоиться за свои сбережения, кроме исключительных случаев.

— Простых граждан данные вопросы должны касаться в меньшей степени. Смысла бежать в обменники нет, если вам валюта не нужна в ближайшее время (например, для турпоездки) Если словили паничку, выдохните и подождите, что будет дальше. Скорее всего, курс останется на месте, государство не допустит перекосов — не те времена, — добавил Коложвари.

Несколько иная ситуация ожидает представителей бизнеса, так как предпринимателям придется искать новые решения, считает экономист.

— Бизнесу, возможно, придется сложнее технически приобретать валюту для импортных операций. Но к курсу это не имеет отношения — просто схемы становятся длиннее и дороже, — уточнил Эдуард Коложвари.

Эксперт добавил, что специальными постановлениями Банка России курсы покупки продажи валюты в обменниках обычно не регулируются. Если банки кратно повышают в такой ситуации курс продажи валюты, это значит, что валюты у них нет и они ограничивают спрос, говорит экономист.

— Если у них есть валюта и менеджеры дают такие указания, то это спекулятивно, антинародно и бессовестно, — заключил собеседник НГС.

Ранее эксперты рассказали, чем обернется для экономики страны в целом и для россиян в частности то, что проведение биржевых торгов и расчеты в долларах США и евро на Московской бирже приостанавливаются, а сделки с ними продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Специалисты ждут дополнительных трудностей и издержек.

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