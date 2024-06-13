НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

пасмурно, без осадков

ощущается как +21

2 м/c,

южн.

 749мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,02
EUR 95,74
Реклама

СРОЧНО

Доллар выставили по 140 рублей

Как изменят «Сосновый бор»
Лето с пользой
Подросток угрожает оружием
Как не пропустить отпуск
История вирусолога в сериале
Как прикрепиться к поликлинике
Бузова на фестивале блогеров
Дело Перлова
НГС в Telegram
Экономика Покупка 140, продажа — по 42: банки начали выставлять произвольные цены на доллар

Покупка 140, продажа — по 42: банки начали выставлять произвольные цены на доллар

Валютные операции в приложении одного из банков оказались менее выгодными, чем безналичные

6 259
63 комментария
Новосибирец проверил курс доллара в четверг утром и удивился

«Росбанк» предлагает покупку доллара за 140,6 рублей, а продажу — за 42,3 рубля в сервисе «Росбанк-Онлайн». На курс валюты утром 13 июня обратил внимание читатель НГС.

Ту же информацию НГС нашёл на официальном сайте банка. Похожий курс ждёт клиентов при выполнении наличных операций по обмену валюты: покупка доллара стоит 132 рубля, его продажа — 52 рубля.

Курс Центробанка на 13 июня — 89 рублей за доллар. По похожей стоимости «Росбанк» проводит безналичные операции и предлагает покупку по 93 рубля. В чат-боте на сайте банка корреспонденту НГС ответили, что указанный на сервисе курс соответствует действительности.

Согласно данным базы сервиса Банки.ру, похожего курса нет у других российских финансовых организаций.

В среднем покупка доллара стоит от 85 до 89 рублей, продажа — до 102,7 рублей.

12 июня США ввели новый пакет санкций против России. Под них попала Мосбиржа. Уже 13 июня на площадке прекратят торговлю долларами и евро. При этом Центробанк пообещал, что через российские банки будет по-прежнему возможно покупать и продавать валюту. Сделки с долларом США продолжат совершаться на «внебиржевом рынке».

Такой курс сегодня был зафиксирован в «Локо-банке»

Мы спросили доктора экономических наук и профессора УрГЭУ Максима Марамыгина. Эксперт уверен, что цель подобных санкций — помешать вести финоперации на внешнем рынке России (например, платить за товары). А такие запреты — одни из самых мощных, их последствия ощущает вся экономика.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Доллар Курс валют Мосбиржа Санкции
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Орут, пристают и чуть ли за руку не хватают»: журналистка НГС — о резонансном конфликте Грефа и беспорядке в алтайском такси
Александра Бруня
Корреспондент
Мнение
Не принимать важных решений: Солнце переходит в знак Близнецов — астролог предупредила об опасностях
Юлия Тарантина
Мнение
Угрюмые люди, недоступные девушки и плохие авто: 27-летний китаец честно рассказал о впечатлениях от России
Джексон
предприниматель из Гонконга
Мнение
«Можно сравнить только с Rammstein»: фанат год ждал концерта «Арии» в Новосибирске — оправдало ли шоу надежды
Александр Ушаков
любитель рок-музыки
Мнение
«Чудовищно неблагодарная профессия!»: врач-терапевт откровенно рассказал об ужасах работы в поликлинике
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Ирина,  42

Viktor,  28

NIK,  34

Timka,  21

Davlady,  26

Baht,  47

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление