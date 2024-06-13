Покупка 140, продажа — по 42: банки начали выставлять произвольные цены на доллар

Новосибирец проверил курс доллара в четверг утром и удивился Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











«Росбанк» предлагает покупку доллара за 140,6 рублей, а продажу — за 42,3 рубля в сервисе «Росбанк-Онлайн». На курс валюты утром 13 июня обратил внимание читатель НГС.



Ту же информацию НГС нашёл на официальном сайте банка. Похожий курс ждёт клиентов при выполнении наличных операций по обмену валюты: покупка доллара стоит 132 рубля, его продажа — 52 рубля.

Источник: «Росбанк»











Курс Центробанка на 13 июня — 89 рублей за доллар. По похожей стоимости «Росбанк» проводит безналичные операции и предлагает покупку по 93 рубля. В чат-боте на сайте банка корреспонденту НГС ответили, что указанный на сервисе курс соответствует действительности.



Согласно данным базы сервиса Банки.ру, похожего курса нет у других российских финансовых организаций.

В среднем покупка доллара стоит от 85 до 89 рублей, продажа — до 102,7 рублей. Источник: Банки.ру











12 июня США ввели новый пакет санкций против России. Под них попала Мосбиржа. Уже 13 июня на площадке прекратят торговлю долларами и евро. При этом Центробанк пообещал, что через российские банки будет по-прежнему возможно покупать и продавать валюту. Сделки с долларом США продолжат совершаться на «внебиржевом рынке».

Такой курс сегодня был зафиксирован в «Локо-банке» Источник: Александр Ощепков











Мы спросили доктора экономических наук и профессора УрГЭУ Максима Марамыгина. Эксперт уверен, что цель подобных санкций — помешать вести финоперации на внешнем рынке России (например, платить за товары). А такие запреты — одни из самых мощных, их последствия ощущает вся экономика.