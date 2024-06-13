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Экономика Ищем самый дешевый доллар: что сейчас происходит в обменниках с валютой — НГС прогулялся по новосибирским банкам

Ищем самый дешевый доллар: что сейчас происходит в обменниках с валютой — НГС прогулялся по новосибирским банкам

Одни приостановили операции, другие просят за доллар 112 рублей

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«Локо-банк» продает один доллар за 112 рублей

Одни банки Новосибирска приостановили продажу и покупку валют, вторые задрали цену вверх, а третьи продают доллар по 92 рубля. НГС прошелся по нескольким обменникам и узнал, что сейчас происходит с долларом и евро.

12 июня США ввели новый пакет санкций против России, под них попала Мосбиржа. На площадке прекратили торговать долларами и евро, сделки с долларом США будут проходить на внебиржевом рынке, а Центробанк пообещал, что через российские банки можно по-прежнему покупать и продавать валюту. При этом оказалось, что сегодня в Новосибирске некоторые обменники приостановили работу.

Например, ни продать, ни купить доллары и евро нельзя в банках «Кредит Европа» и ПСБ, передает журналист НГС. Сотрудники говорят, что остановили продажу сегодня, 13 июня.

Слева — ПСБ, справа — «Кредит Европа»

При этом в «Кузнецкбизнесбанк» купить валюту нельзя, а вот продать можно: за доллар готовы отдать 89 рублей, за евро — 95,6 рубля.

«Кузнецкбизнесбанк» только покупает валюту

Среди банков, которые удалось обойти корреспондентам НГС, дороже всего валюту продает «Локо-банк», доллар там обойдется в 112 рублей, евро — в 107 рублей. Еще один рекордсмен — «Росссельхозбанк», там доллар продают по 100,3 рубля, евро — по 106,6 рубля, продают по 87,85 рубля и 94,3 рубля соответственно.

Ранее НГС писал о том, что «Росбанк» и вовсе предлагает покупку доллара за 140,6 рублей, а продажу — за 42,3 рубля. Такие цены выставлены в приложении «Росбанк-Онлайн».

«Локо-банк» продает один доллар за 112 рублей
Банк «УБРиР» (слева) предлагает купить доллар по 109 рублей, при этом покупает валюту всего за 79 рублей. «Хоум Банк» (справа) продает доллар по 104,3 рубля, покупает за 74,11 рубля

Есть и те обменники, которые продолжают работать в прежнем режиме, например, «Сбер» и ВТБ. Первый продает доллар по 92,8 рубля, покупает за 83,4 рубля. ВТБ продает по 96,95 рубля, покупает за 89,55 рубля.

Так выглядит табло в «Сбере»
Так в ВТБ
«Совкомбанк» продает доллар за 96 рублей, покупает за 89,85 рубля

Эксперты рассказали, чем обернется для экономики страны в целом и для россиян в частности то, что проведение биржевых торгов и расчеты в долларах США и евро на Московской бирже приостанавливаются, а сделки с ними продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Специалисты ждут дополнительные трудности и издержки.

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