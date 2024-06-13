Ищем самый дешевый доллар: что сейчас происходит в обменниках с валютой — НГС прогулялся по новосибирским банкам

«Локо-банк» продает один доллар за 112 рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Одни банки Новосибирска приостановили продажу и покупку валют, вторые задрали цену вверх, а третьи продают доллар по 92 рубля. НГС прошелся по нескольким обменникам и узнал, что сейчас происходит с долларом и евро.

12 июня США ввели новый пакет санкций против России, под них попала Мосбиржа. На площадке прекратили торговать долларами и евро, сделки с долларом США будут проходить на внебиржевом рынке, а Центробанк пообещал, что через российские банки можно по-прежнему покупать и продавать валюту. При этом оказалось, что сегодня в Новосибирске некоторые обменники приостановили работу.

Например, ни продать, ни купить доллары и евро нельзя в банках «Кредит Европа» и ПСБ, передает журналист НГС. Сотрудники говорят, что остановили продажу сегодня, 13 июня.

Слева — ПСБ, справа — «Кредит Европа» Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











При этом в «Кузнецкбизнесбанк» купить валюту нельзя, а вот продать можно: за доллар готовы отдать 89 рублей, за евро — 95,6 рубля.

«Кузнецкбизнесбанк» только покупает валюту Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Среди банков, которые удалось обойти корреспондентам НГС, дороже всего валюту продает «Локо-банк», доллар там обойдется в 112 рублей, евро — в 107 рублей. Еще один рекордсмен — «Росссельхозбанк», там доллар продают по 100,3 рубля, евро — по 106,6 рубля, продают по 87,85 рубля и 94,3 рубля соответственно.

Ранее НГС писал о том, что «Росбанк» и вовсе предлагает покупку доллара за 140,6 рублей, а продажу — за 42,3 рубля. Такие цены выставлены в приложении «Росбанк-Онлайн».

«Локо-банк» продает один доллар за 112 рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Банк «УБРиР» (слева) предлагает купить доллар по 109 рублей, при этом покупает валюту всего за 79 рублей. «Хоум Банк» (справа) продает доллар по 104,3 рубля, покупает за 74,11 рубля Источник: «УБРиР», «Хоум Банк»











Есть и те обменники, которые продолжают работать в прежнем режиме, например, «Сбер» и ВТБ. Первый продает доллар по 92,8 рубля, покупает за 83,4 рубля. ВТБ продает по 96,95 рубля, покупает за 89,55 рубля.



Так выглядит табло в «Сбере» Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Так в ВТБ Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











«Совкомбанк» продает доллар за 96 рублей, покупает за 89,85 рубля Источник: Настасья Медведева / NGS.RU









