Крупные российские банки стали избавляться от своих офисов. Могут ли они исчезнуть навсегда?

За два года в России закрылись 1,3 тысячи отделений банков Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











В России уже несколько лет постепенно закрываются отделения банков. Главная причина: они экономически невыгодны. Эксперты не исключают, что в какой-то момент офисы кредитных организаций вообще перестанут существовать. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.

«Это тенденция последних лет»

С начала года только в одном Екатеринбурге на продажу выставили помещения, в которых работали или до сих пор работают отделения банков «Русский стандарт», «Интеза», «Открытие» и УБРиР. В октябре 2023 года «Сбер» объявил о намерении продать свой огромный филиал, но с одним условием: часть помещений покупатель должен сдать в аренду банку. Примерно в это же время «Сбер» выставил на аукцион свой главный офис в Челябинске, а в Красноярске уже не в первый раз пытаются продать дворец бывшего банка «Кедр», который сейчас принадлежит «Открытию».

— В целом по стране сокращается количество внутренних структурных подразделений банков. Это тенденция последних нескольких лет. Исключением стал 2023 год: количество отделений коммерческих банков выросло на 1%. Это разовая история — отдельные кредитные организации в рамках своих программ территориального развития открыли дополнительные подразделения, — рассказали E1.RU в пресс-службе Уральского главного управления Банка России.

По данным регулятора, в начале марта в России насчитывалось 25,3 тысячи офисов и представительств банков. Это примерно на 200 отделений больше, чем год назад, но на 1300 меньше, чем два года назад.

Еще стремительнее сокращается количество банкоматов. Если в 2022 году их было 190,4 тысячи по всей стране, то сейчас — 150,8 тысячи.

Посмотрите, как менялось количество банков и банкоматов за последние пару лет Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Несмотря на общую тенденцию к сокращению банковских офисов, в «Сбере», которому принадлежит почти половина всех работающих в России отделений, не подтверждают информацию о массовом закрытии филиалов.

— «Сбер» работает над переформатированием своей сети, создавая современные, уютные пространства с коворкингами и кофе-пойнтами, расширяя ассортимент финансовых и нефинансовых сервисов в офисах. Только за последние три года в Екатеринбурге открылись 18 обновленных отделений «Сбера». Мы создаем новые форматы офисов, в частности — модульные конструкции, которые собираются за считаные дни. Такой формат в прошлом году мы впервые представили в Крыму, — рассказали E1.RU в пресс-службе банка.

«Сбер» занялся обновлением своих филиалов Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В то же время число отделений Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в Екатеринбурге за последний год сократилось на четверть.

— В феврале в Екатеринбурге УБРиР открыл флагманский офис, который станет эталоном как для новых отделений, так и для обновления действующих. Кредитная организация переходит на «легкие» отделения, которые могут открываться без кассового узла. Наличные снимаются и вносятся в банкомате. Открытие, закрытие или переезд офисов для любого банка — непрерывный процесс, на который в настоящее время существенно влияет рост использования дистанционных сервисов, — отметили в пресс-службе УБРиР.

Почему банков становится меньше?

В Уральском ГУ Банка России объяснили, что в последнее время россияне стали реже посещать офисы кредитных организаций и пользоваться банкоматами.

— Сейчас практически все платежи из банкоматов и офисов мигрировали в мобильные приложения банков, переводы — в СБП. Фактически банкомат выполняет только функции выдачи наличных, а с развитием безналичных платежей и распространением pos-терминалов необходимость в наличных средствах снижается, — прокомментировали в пресс-службе регулятора.

В одном офисе банка может работать около 15 сотрудников Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Замруководителя направления Финтех в «СКБ Контур» Алексей Евдокимов тоже говорит, что клиенты всё чаще стремятся к тому, чтобы проводить максимум операций удаленно.

— При открытии счета в «Контур.Банке» лишь 1 из 10 предпринимателей Екатеринбурга готов приехать в офис, остальные выбирают дистанционный процесс — без визита в офис и встречи с курьером, — отметил Алексей Евдокимов.

Об этом же говорят в УБРиР.

— Раньше для клиента было важно обслуживаться в шаговой доступности. Сегодня для ежедневных операций есть приложение и интернет-банк. Почти любой продукт сейчас можно оформить онлайн, — отметили в пресс-службе компании.

Офисы банка — это скорее живое общение с клиентом, помощь в выборе нужного продукта или решение частного вопроса. пресс-служба УБРиР

Доктор экономических наук и профессор Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин говорит, что резкий поворот в сторону онлайна произошел, когда началась пандемия.



— Особенный толчок этой тенденции был придан в 2020 году, когда все сели на карантин. Тогда в феврале среди пользователей пластиковых карт личные кабинеты в онлайн-банках имели около 60% пользователей, а уже к июлю их стало больше 90%. То есть 60% накопились лет за 15, а еще 30% приросли за пять месяцев. Жизнь заставила нас понять, как удобно работать в личном кабинете, и теперь потребность обращаться в офисы возникает всё реже, — отметил Максим Марамыгин.

Россияне стали реже пользоваться банкоматами Источник: Дарья Пона / 74.RU











Еще одна причина отказа от офисов заключается в банальной экономии.

— Содержание офиса в условиях повсеместного роста цен и дефицита кадров становится менее рентабельным. На рынке постоянно растет конкуренция за клиента — при этом отделения банков практически не являются каналом привлечения. Поэтому компании переходят на дистанционные каналы и постепенно сокращают количество отделений, — сказал Алексей Евдокимов из «СКБ Контура».

Финансовый управляющий Виталий Калугин объяснил минусы офлайн-офисов для самих банков.

— Содержание отделения очень затратно: аренда помещений на 1-м этаже очень дорогая, к тому же нужны большие помещения для касс и хранилищ. Плюс персонал — человек 10–15 нужны для одного офиса крупного банка, и 5–6 — для небольшого. Любой уважающий себя банк уже давным давно обзавелся приложением, через которое можно делать большинство операций. В данном случае содержание физических офисов становится абсолютно нерентабельным, — высказался эксперт.

Это не говорит о каких-то проблемах банков. Это чистая экономика. Виталий Калугин, финансовый управляющий

Исчезнут ли офисы навсегда?

Учитывая тренд на закрытие банковских офисов, экономисты не исключают, что когда-то они могут совсем исчезнуть.

— «Тинькофф» же как-то обходится без офисов. Наверное, рано или поздно все придут к этому формату. Все будут пользоваться электронной подписью, и тогда филиалы банков вообще будут не нужны, — предположил Виталий Калугин.

Клиенты банков предпочли мобильные приложения визитам в офис Источник: Дарья Пона / 74.RU











Однако полному закрытию отделений может помешать самозапрет на кредиты, который хотят ввести в России. Законопроект предполагает, что клиенты смогут устанавливать запрет на онлайн-операции по заявлениям на потребительские займы.

Максим Марамыгин полагает, что через пару десятков лет организации могут оставить по одному своему филиалу в каждом крупном городе, а то и вовсе объединиться и открыть один общий офис на всех.

— Давайте говорить откровенно, пожилые люди, для которых цифровая среда была абсолютно неприемлема в силу возраста, постепенно уходят. Таких людей с каждым днем становится всё меньше, это естественный процесс. Им на смену приходит новое поколение, для которых цифра — это нормально, — сказал эксперт.

Ничего плохого в этом экономисты не видят, они называют процесс оптимизацией издержек.

Когда вы в последний раз были в отделении банка? На этой неделе Примерно месяц назад В прошлом году Больше года назад Так давно, что уже и не помню

В феврале в Екатеринбурге на торги выставили отделение банка «Открытие» в офиснике на Горького, а также УБРиР на Малышева. Это место — проклятое для банков, ранее тут уже закрылись «Сити Банк» и «Банк24».