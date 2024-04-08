На границе тучи ходят хмуро. На сколько именно (в долларах) Турция стала меньше дружить с нами

Как объясняют специалисты, в этом году не задалось с турецкими помидорами. Общий спад по овощам — на 7% (31 миллион долларов) Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Жесткие окрики из США и Европы заставили турецких коммерсантов резко сбавить обороты в поставках в Россию. Их, конечно, можно понять: при всем византийском двурушничестве долго сидеть на двух стульях было невозможно. Рано или поздно надо было сделать выбор — зарабатывать на России или следовать западному тренду на ее отмену. Наши коллеги из «Фонтанки» попытались найти ложку меда в стремительно опустошающейся бочке турецкого импорта.



Вот с чем у нас стало прямо совсем хорошо в торговле с Турцией — это рыба. За первые два месяца 2024 года ее поставки в Россию подскочили на 85% по сравнению с зимними месяцами прошлого года — до 47 миллионов долларов. Хотя в целом по ходу прошлого года объем даже месячных (не зимних) поставок иногда превышал 40 миллионов, так что будем продолжать наблюдение.



Если под лупой разглядывать, что там принес невод, мы увидим, в первую очередь, дораду и сибаса в товарных количествах (по несколько миллионов долларов каждый), но главное — внушительные объемы мороженного и охлажденного лосося, примерно 75% от всех поставок. Откуда он в таких количествах в теплой Турции, бог весть. Не спрашивали же мы раньше, откуда он в Белоруссии, Литве и Латвии. Ели и спасибо говорили. А до этого гегемоном по поставкам — с 2014 года — были малюсенькие Фарерские острова, удачным образом не попавшие в список российского продуктового эмбарго. Самое главное — знать, что из Норвегии к нам лосось точно не едет.



Еще одно открытие этого года — яйца. Их поставки выросли более чем вдвое. В чем причина такой продуктивности — понятно. Российские чиновники в прошлом году активно заявляли о привлечении зарубежных поставщиков на фоне резкого роста внутренних цен. Импортные яйца (по крайней мере, из Турции) так и не сыграли заметной роли на рынке, на них приходились считанные даже не проценты, а промилле из тех миллиардов десятков, которыми продолжали исправно снабжать россиян отечественные птицефабрики.



Есть нюанс: почти все яйца из Турции к нам приходят в оплодотворенном виде для инкубации. Есть их нельзя. Проблемы с племенным фондом — общие для всего российского сельского хозяйства: сперма быков, луковицы тюльпанов, семена пшеницы и всё в таком роде активно завозилось в страну все предыдущие годы.



Однако решать эти проблемы за счет европейских поставок становится всё сложнее. За 2023 год импорт оплодотворенных яиц из ЕС, к примеру, рухнул на 45%. Прежний лидер — Чехия практически прекратила отгрузки, второй по важности поставщик — Германия сократила их вдвое. И в этом ключе турецкие поставки, конечно, пришлись очень ко двору. Хотя, разумеется, на цены в магазинах они повлиять никак не могли в принципе. Скорее уж на курятину.



Еще одна точка роста, так и не сдувшаяся на начало года, — автозапчасти. Сами автомобили в Россию из Турции не едут — в строках таможенных отчетов, по крайней мере, там ноль. А вот всевозможные бамперы, стекла, тормоза, детали ходовой, подвески, сцепления, рулевые колонки — всё это едет к нам, не сказать чтобы в очень больших количествах (из Китая, конечно, на порядок больше), но всё же худо-бедно поддерживает российский рынок автосервиса. В некотором объеме к нам из Турции (несколько сотен штук) поехали и грузовые прицепы, и автодома — раньше их не было.



Ну а дальше — беда. Куда ни посмотри, всё плохо.



Самая тяжелая потеря — в разделе промышленного оборудования. Он всегда был наиболее значимой номенклатурой турецкого экспорта. К примеру, в прошлом году объем поставленных товаров по этому коду перевалил за 2 миллиарда долларов, удвоившись к предыдущему году. Причем («Фонтанка» уже отмечала это) значительная их часть — это вовсе не реэкспорт западной техники, а именно что собственная, весьма качественная продукция.

Однако с нового года мы видим обратную картину. Поставки промышленных товаров резко падают. За январь — минус 24%, а за февраль — минус 34%. Проблемы, разумеется, и в том, что турецкие банки резко ограничили возможность проведения оплаты за товары (их всё еще можно совершать, но стоит это дороже), и в том, что турецкие производители стали гораздо более избирательно относиться к выбору российских покупателей из-за бесконечно растущего санкционного списка.



Еще хуже дела с электрооборудованием. Там падение вообще наполовину. Настолько, что по объемам в долларах его поставки уже уступили второе место турецким фруктам. Почти полностью исчезли из перечня импортируемых товаров электрогенераторы, электромоторы, считанные копейки приходятся на компьютерные мониторы, нет аккумуляторов. Да почти все товарные позиции, включая банальные розетки, вилки, разветвители, предохранители и прочую электромелочь, почти перестали ехать в Россию из Турции. Даже банальные пылесосы — было 3,2 миллиона долларов, стало всего 800 тысяч.



Единственное исключение — электрические водонагреватели и тэны к ним. Видимо, вообразить, как их можно использовать в недобрых целях, авторы санкций еще не придумали, поэтому и проблем с ними пока нет.



Если поставки одежды и текстиля снизились довольно мало — всего на 8% (до 115 миллионов долларов), то с турецкой обувью прямо беда. Падение в 4 раза. За два месяца 2024 года ее к нам приехало всего на 11 миллионов долларов, что, конечно, критически мало. Сколько-нибудь значимого положения турецкие обувщики больше на российском рынке не занимают.



Ну и традиционно — овощи-фрукты. Как объясняют специалисты, в этом году не задалось с турецкими помидорами. Неопределенность с позицией российских чиновников, похоже, достала местных производителей. Они ведь не могут по щелчку пальцев наращивать объемы посадок и число теплиц и сокращать их, в зависимости от того, разрешает Роспотребнадзор их ввозить или нет. Так что в Турции стали мало ориентироваться на российский рынок, плюс у них и у самих большие объемы потребления. В итоге по овощам общий спад на 7% (31 миллион долларов).



То же самое с фруктами. Их к нам приезжает впятеро больше, чем овощей, однако в этом году зимой поставки упали на 10%, до 150 миллионов долларов. Конкретные потери — по яблокам и грушам. Их к нам стали везти в разы меньше, чем было год назад, всего на 4 миллиона долларов за два месяца. Сильно упали и поставки кураги и изюма. Заметно — поставки ягод: клубники, малины, голубики и пр.



Из позитива — поставки цитрусовых, самой большой номенклатурной позиции в турецком фруктовом импорте, сохранились примерно в прежнем объеме. Было 106 миллионов долларов год назад, стало 104 миллиона в этом.



Из других крупных потерь — сокращение поставок пластиковых товаров (-22% в феврале), красителей и пигментов (-36%). Впятеро рухнули поставки нефтепродуктов (а там были приличные объемы на десятки миллионов долларов в месяц), на четверть сократились поставки химических товаров.

