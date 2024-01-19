Продолжительность жизни россиян не дотягивает ни до поручений президента, ни до Европы. Почему?

Мужская сверхсмертность

Средняя продолжительность жизни в России по итогам 2023 года должна была составить 74 года. Об этом 14 декабря сообщал президент страны Владимир Путин в ходе итоговой программы.

В 2024 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении составит 73,48 года, предполагает Росстат. Это данные среднего прогноза. При этом женщинам обещают 78,39 года, а мужчинам — 68,45 года.

Однако долгосрочный прогноз отстает от плановых показателей. В 2021 году Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал добиться того, чтобы к 2030 году средняя продолжительность жизни в стране достигла 78 лет.