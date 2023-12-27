«Крутили у виска». Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, как стала долларовой миллиардершей

Тем, кто вообще не знает, в какую сферу бизнеса податься и надо ли вообще делать этот шаг, Татьяна дала несколько советов.

— Предпринимателем может стать далеко не каждый. Предприниматель — это рискованный человек. Однажды на нашем мероприятии один из профессоров МФТИ сказал: «Предприниматели, по сути, несчастные люди. Вам всегда чего-то не хватает, вы не можете сидеть спокойно, вам надо что-то делать, куда-то двигаться, создавать, создавать, создавать». Ну да, реально так и есть. Если мы говорим про предпринимателей, которые готовы и хотят создавать что-то новое, то здесь вопросы к человеку. Есть, например, человек, которому что-то хочется, но он боится. Надо сделать этот шаг! Когда ты понимаешь, что, если ты что-то не сделаешь, твоя жизнь будет прожита зря, но не знаешь, куда себя применить, с чего бы начать — надо послушать себя, свое сердце, чего ты хочешь. Почему я стала продавать платья онлайн? Хотя вокруг все крутили у виска, говорили: «Тань, ты вообще что ли? Кто у тебя будет покупать?». Но у меня была такая потребность, и я подумала, что она, может быть, еще кому-то нужна. То есть лучше заниматься тем, что тебе нравится. Я и раньше говорила, и сейчас могу повторить: почему выгодно пробовать себя в качестве предпринимателя в том, что тебе интересно, дорого и что тебе нравится? Потому что ты тогда точно не пожалеешь. Ты этим занимаешься, потому что тебе это интересно. Ты в любом случае этим занимался бы, и не важно, будет прибыль или нет — тебе уже хорошо от этого. И это как бы такой лайфхак, что ты не проиграешь в любом случае, — считает Бакальчук.