«Крутили у виска». Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, как стала долларовой миллиардершей

Татьяна Бакальчук — пожалуй, самая известная бизнес-леди России. Она — владелица и основательница компании Wildberries и лидер рейтинга богатейших женщин страны с состоянием семь миллиардов долларов.
21 декабря предпринимательница приехала в Ярославль, чтобы подписать соглашение о строительстве в области склада компании, открыть школу предпринимателей и пообщаться с теми, кто уже в бизнесе. Призналась, что в регионе впервые. Вела себя довольно открыто, много улыбалась.
Нашим коллегам из 76.RU удалось побеседовать с Татьяной Бакальчук. Она рассказала, где искать крутые идеи для бизнеса, как компанию Wildberries трансформировали прокатившиеся в этом году скандалы и покупает ли она сама вещи на своем маркетплейсе.
Татьяна Бакальчук (в девичестве Татьяна Ким) — российская предпринимательница, основательница и генеральный директор компании Wildberries. Родилась 16 октября 1975 года в поселке Газопровод под Москвой в семье советских корейцев. Мама Бакальчук была учителем начальных классов, отец — инженером. Татьяна получила высшее образование на факультете иностранных языков Коломенского педагогического института. После этого работала в школе, занималась репетиторством. В начале
«Тань, ты вообще что ли?»
Татьяна Бакальчук основала компанию Wildberries еще в 2004 году. Изначально бизнес был довольно простой — перепродажа одежды из европейских каталогов в интернет-магазине. Но оказалось, что спрос на такие услуги довольно высокий. В начале Бакальчук вместе с мужем сами развозили заказы клиентам. Затем подключили родственников, сняли склад. За 20 лет дело раскрутилось в настоящую бизнес-империю.
Сейчас маркетплейс Wildberries представлен в Белоруссии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Азербайджане. Раньше компания также работала в США, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании, но после февраля 2022 года ушла из этих стран. В 2023 году выход на площадку получили китайские продавцы. После этого сама Бакальчук стала вдохновляющим примером для многих предпринимателей и тех, кто только мечтает открыть свое дело. Сейчас по стране начали открываться школы Wildberries для предпринимателей, где людей учат работе с маркетплейсами. Главное — придумать, чем вы будете заниматься.
— У нас почти в каждом регионе будет открыт Центр предпринимательства. Но не только мы этим занимаемся. Есть много программ поддержки со стороны государства, со стороны регионов. И нужно комьюнити, нужно общаться с людьми, чтобы они тебя вдохновляли, и ты там что-то для себя находил интересное. У нас сейчас много совсем молодых предпринимателей — не знаю насчет школьников, но студентов полно. И уже как анекдоты, рассказывают истории, когда есть семья — папа, мама и сын-студент. Родители ругают сына, что он занимается фигней, вместо того, чтобы учиться. А у сына бизнес на маркетплейсе Wildberries. И родители от него отстают после того, как сын начинает зарабатывать деньги. Я про один такой случай точно знаю, потому что мне о нем рассказал очень уважаемый человек — про своего знакомого. Там хорошая семья. Сын начал зарабатывать в пять раз больше, чем папа. Папа от него отстал. То есть молодому поколению, которое в интернет-среде вращается, не нужно рассказывать, чем пойти заниматься, они прекрасно все знают. Плохо, что у нас в стране пока нет собственной бизнес-школы. Не в плане какого-то здания, а какого-то института — книг, менторов. Я думаю, такая история появится, — сказала владелица Wildberries.
Бакальчук считает, что заслуга ее компании в том, что она создала волну ажиотажа по поводу того, что нужно становиться предпринимателем:
— Как раньше с блогерами было, когда школьники говорили: «Я не пойду учиться, не хочу в институт, зачем мне это надо? Я буду блогером, у меня будет огромное количество подписчиков, я буду зарабатывать миллионы и ничего при этом не делать». Сейчас такая же примерно история вокруг маркетплейсов. То есть достаточно большое количество молодых людей примерно понимают, как можно при желании заработать денег.
Тем, кто вообще не знает, в какую сферу бизнеса податься и надо ли вообще делать этот шаг, Татьяна дала несколько советов.
— Предпринимателем может стать далеко не каждый. Предприниматель — это рискованный человек. Однажды на нашем мероприятии один из профессоров МФТИ сказал: «Предприниматели, по сути, несчастные люди. Вам всегда чего-то не хватает, вы не можете сидеть спокойно, вам надо что-то делать, куда-то двигаться, создавать, создавать, создавать». Ну да, реально так и есть. Если мы говорим про предпринимателей, которые готовы и хотят создавать что-то новое, то здесь вопросы к человеку. Есть, например, человек, которому что-то хочется, но он боится. Надо сделать этот шаг! Когда ты понимаешь, что, если ты что-то не сделаешь, твоя жизнь будет прожита зря, но не знаешь, куда себя применить, с чего бы начать — надо послушать себя, свое сердце, чего ты хочешь. Почему я стала продавать платья онлайн? Хотя вокруг все крутили у виска, говорили: «Тань, ты вообще что ли? Кто у тебя будет покупать?». Но у меня была такая потребность, и я подумала, что она, может быть, еще кому-то нужна. То есть лучше заниматься тем, что тебе нравится. Я и раньше говорила, и сейчас могу повторить: почему выгодно пробовать себя в качестве предпринимателя в том, что тебе интересно, дорого и что тебе нравится? Потому что ты тогда точно не пожалеешь. Ты этим занимаешься, потому что тебе это интересно. Ты в любом случае этим занимался бы, и не важно, будет прибыль или нет — тебе уже хорошо от этого. И это как бы такой лайфхак, что ты не проиграешь в любом случае, — считает Бакальчук.
Скандалы трансформировали компанию
2023 год стал для Wildberries неспокойным. Один за другим гремели скандалы, связанные с маркетплейсом. В марте по стране прошли бунты сотрудников пунктов выдачи — работников не устроили введенные компанией штрафы (они должны были оплачивать стоимость вещи, если покупатель вернул ее как бракованную или подменил на другую).
В октябре компания решила ввести 3% комиссию за покупки при оплате картами Visa и Mastercard — от этого уже взбунтовались покупатели. Также многих не устроило введение платного возврата неподошедших вещей. Платить приходилось даже за невыкуп бракованного товара. В итоге по большинству пунктов компания пошла на попятную. Отчасти этому способствовали вмешательства прокуратуры.
— Мы не уступаем. Мы просто слышим. Я бы сказала, что для нас 2023 год — это год трансформации. У нас реально прошла колоссальная работа везде. В 2022 году наш оборот перешагнул триллион рублей. Триллион! Это, конечно, весело, но это за собой тянет определенную ответственность. Вот в начале этого года мы как раз столкнулись с этой ответственностью. Потому что полтора триллиона оборота — это огромное количество людей, которые задействованы на твоей площадке. Тебе с ними нужно взаимодействовать. И мы никого не хотим обманывать. У нас вообще задача — помогать людям, давать возможности. Просто не все понимают, что мы несемся с огромной скоростью. Когда маленькая компания несется со скоростью паровоза — это может быть незаметно. Когда с такой скоростью несется большая корпорация — это заметно,— высказалась Татьяна Бакальчук.
Владелица маркетплейса добавила, что в начале 2023 года она поняла, что нужно трансформировать бизнес.
— Мы за этот год реально прошли очень много, проделали очень много работы, осознали вообще про себя много вещей. Самое главное изменение — это осознание социального эффекта, который ты несешь для всех, с кем работаешь. Как будто мы получили аттестат зрелости. И пришло новое понимание — на тебе огромная ответственность. Мы какими были, такими и остались. Просто провели чуть больше анализа, внутренней работы, поняли, где у нас места, в которых мы не дорабатываем и что нужно теперь более активно в них работать. Сделали больше упор на открытость, на ликвидацию информационного вакуума вокруг нас. Сейчас мы ездим по регионам, общаемся с предпринимателями. Из-за того, что мы мало общались с предпринимателями, вокруг нас образовалось огромное количество инфоцыган, которые на нас зарабатывают, учат обманывать покупателей и рассказывают, как можно вышибить своего конкурента с площадки. Это вредит всем — и нам, и предпринимателям. И неправильно, когда мы никак не реагируем на это. Поэтому появилась наша школа продавцов, — объяснила Бакальчук.
Есть ли у Бакальчук персональные скидки на Wildberries
На наш вопрос, покупает ли сама Татьяна Бакальчук вещи на Wildberries, она ответила утвердительно:
— Покупаю, каждый день по нескольку раз! Я же стала больше в публичном поле появляться. Соответственно, не могу ходить везде в одном и том же. Просто странно, если ты сегодня в одном регионе, завтра в другом — и везде на тебе одна и та же голубая блузка, которую я очень люблю. Я же всё-таки тоже женщина, и мне нравится хорошо одеваться.
— А доставляют вам быстрее?
— Нет, конечно, ко мне доставка быстрее не идет. Даже скидка такая же, как у всех — заработанная, честным трудом. У нас нет дополнительных суперскидок, система расчета для всех одинаковая.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Вайлдберриз» официально зарегистрировано 17 января 2006 года в деревне Коледино городского округа Подольска Московской области. Чистая прибыль за 2022 год составила 10,1 миллиарда рублей. Татьяне Бакальчук принадлежит 99% бизнеса, ее мужу Владиславу Бакальчук — 1%.
Wildberries и «Культурный код России»
Про планы на 2024 год Татьяна рассказала обтекаемо. Говорит, что позже будут подробности. Один из проектов, который собирается реализовать Wildberries, называется «Культурный код России». Что это, пока понятно только в общем и целом, без конкретики.
— Для нас это следующий этап эволюции. Хотим сосредоточить внимание на исконно русском, традиционном. Мы хотим, чтобы дети и люди гордились своей страной. Помните, когда был чемпионат мира по футболу в 2018 году, какое было просто невероятное воодушевление и подъем в стране. Мы забыли, каково это гордиться тем, что ты живешь и работаешь в нашей стране. По этому все соскучились. Мы раньше 70 лет жили и знали, что мы в самой классной стране. Потом у нас это отобрали, сказали, что вы вообще тут никто. И, конечно, это ощущение, что мы — великая нация, народу нужно. Тем более, в такой огромной стране. Мы считаем, что для детей будет полезно знать, что у нас есть качество, что мы делаем замечательные игрушки, что у нас такая история. У нас же народные промыслы вымирают, потому что никто не хочет эти ложки покупать. И этому нужно давать новое прочтение. Оно сейчас вроде как идет, но мы считаем, что можно было бы это сделать на более высоком организационном уровне. Думаю, что мы можем этому поспособствовать, — сказала Бакальчук.