«Полки должны быть полными». Как в России снова начнут продавать кроссовки Adidas в официальных магазинах

С начала 2022 года из России ушли почти все западные компании. Мы остались без Apple, IKEA и Coca-Cola. Тем не менее недавно они начали открываться вновь: так, магазины французской компании Decathlon, которая занимается продажей спортивных товаров, вернулись в страну под новым названием.
Аналогичным образом решили поступить и немцы из Adidas. Как сообщает Telegram-канал Mash, 7 декабря в Москве стартуют продажи легендарных кроссовок и спортивных костюмов: продукцию Adidas будут везти из Объединенных Арабских Эмиратов. Купить их можно будет в магазинах, которые откроются на месте бывших торговых площадок Adidas. Название магазинов при этом изменится.
Кто же будет продавать трехполосную одежду? Как это вообще возможно в условиях санкций? Потянутся ли за Adidas и остальные западные бренды? Об этом — в нашем материале.
Хозяин «Стокманна» и Lamoda: кто будет продавать Adidas в России
Предположительно, продавать продукцию немецкого бренда будет российский маркетплейс Lamoda. В начале ноября владельцем Lamoda стал Яков Панченко — собственник торговой сети «Стокманн» в России. Видимо, бизнесмен решил отхватить себе жирный кусок рынка спортивной одежды и обуви: в Сети появилась информация об открытии магазинов нового бренда под названием Lamoda Sport. Именно там будут продаваться кроссовки Adidas, а также Nike, Puma, New Balance и другие.
Судя по данным сайта по поиску работы, информация соответствует действительности: работодатель Lamoda ищет продавцов-консультантов и кладовщиков в магазины lamoda Sport.
Компания Lamoda запускает бизнес на базе магазинов Adidas в декабре 2023 года, рассказал MSK1.RU сотрудник кадрового отдела Lamoda.
— Работа подразумевает продажу оригинальной продукции Adidas, а также Nike, Puma, Reebok и так далее. Это всё в рамках новой линейки Lamoda Sport. Условия труда: 40 часов в неделю. Также есть частичная занятость 24 часа в неделю. При условии выработки 165 часов в месяц и стопроцентном выполнении плана продаж зарплата составляет 60 тысяч рублей после вычета налогов. Также сотрудникам предоставляются корпоративные скидки, — объяснил он.
Adidas в России в больших количествах фактически и продавался в основном через Lamoda, поэтому принципиально ничего не изменится, заявил MSK1.RU финансовый эксперт и автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.
— Более того, некоторые спортивные бренды уже и так работают через параллельный импорт, открывая все новые магазины на месте старых монобрендовых. Так что открытие Lamoda Sport — вполне логичная история, — отметил он.
Что такое параллельный импорт и как он поможет Adidas обойти санкции
Официально компания Adidas не объявляла о возвращении в Россию. Как и многие в Европе, они демонстративно ушли с нашего рынка по политическим причинам. Тем не менее сейчас немцы поступают по-хитрому: они продают свой товар через третьи страны. Обычно посредниками выступают компании из Турции, ОАЭ или Казахстана. Adidas продает посредникам костюмы и кроссовки, а потом они сами отправляют товар в Россию, где его будет реализовывать Lamoda. Это и называется параллельным импортом.
Стоит повториться — это не возврат непосредственно Adidas в Россию, заметил Алексей Кричевский, также упомянув про большие наценки, присущие параллельному импорту.
— Это продажи российскими юрлицами товаров, которые они покупают за рубежом для перепродажи в России. А наценка может быть и 100%, и 200% — это логично и естественно, поскольку есть куча проблем с маркировкой, логистикой, рубль стал дешевле с начала года на 30%, — рассказал он.
Вопрос параллельного импорта в России — это вопрос, выходящий за пределы чистой экономики и бизнеса, заявил MSK1.RU экономист и автор Telegram-канала «Деньги и песец» Дмитрий Прокофьев. Он объяснил, почему российское правительство поддерживает подобную практику.
— Это вопрос социальный и политический. Правительство сильно опасалось обвала потребительского рынка. Оно боялось, что из-за событий, произошедших весной прошлого года, полки магазинов опустеют, — рассказал эксперт. — Потому что для российского покупателя критически важны даже не столько цены на товары, сколько их присутствие. Полки должны быть полными.
Вернутся ли в Россию другие именитые бренды?
На фоне позитивных новостей про возвращение Decathlon и Adidas логично предположить, что к нам вернутся и остальные западные компании. Естественно, не под своим именем: всё через посредников. Есть мнение, что такая торговля довольно-таки систематизирована и дает конечному потребителю больше гарантий, чем частники-перекупщики, продающие «санкционку» в России с весны прошлого года.
Мы можем в обозримом будущем получить те же бренды, заявила MSK1.RU руководитель направления новых брендов в «Союзе торговых центров», совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева. Она сделала акцент на том, что параллельный импорт может осуществляться через крупных азиатских игроков.
— Рынок будет пытаться стабилизироваться, и пойдут новые формы, например, часть иностранных брендов по примеру стран СНГ сегодня могут представлять ближневосточные компании, такие как Al Hokair, Apparel, Lamdmark и другие. Они представляют интересы основных международных брендов на Ближнем Востоке и в Средней Азии. И мы знаем, что такие переговоры ведутся, — рассказала она. — Сейчас мы видим большой интерес азиатских компаний к нашему рынку. Многие формальные статусы сейчас мешают этому развитию, но это всё же произойдет.
Алексей Кричевский обратил внимание на то, что западным компаниям придется договариваться с теми, кто сейчас занял их место на российском рынке. Он рассказал, что западные гиганты могут просто купить российские компании, которые сейчас продают оригинальную продукцию через параллельный импорт.
— Все прекрасно понимают, что история с выходом западных компаний — это не про экономику, а про политику, и процесс возвращения всё равно займет определенное время, потому что проблема тут слишком политизирована, если можно так сказать, — подытожил специалист. — Поэтому самым простым с точки зрения скорости видится покупка компаний, занимающихся продажами определенных брендов сейчас, с последующим ребрендингом и возвратом к монобрендовой линейке.
Дмитрий Прокофьев поделился скептическим прогнозом. По словам экономиста, в будущем наше правительство может ограничить параллельный импорт. Ограничения влекут за собой увеличение налогов, что позволит властям получить еще больше денег.
— Следует ждать ограничения потребительского импорта с той целью, чтобы он стал более дорогим. Видимо, правительство будет принимать со своей стороны меры для того, чтобы сократить присутствие импортных товаров, — рассказал эксперт. — Нужно, чтобы товары были, но чтобы их покупали меньше, или уж если могут покупать, то платили больше, это вопрос внутреннего налогообложения. Правительство совершенно точно хочет получать больше денег со всего, что связано с импортом.
MSK1.RU направил официальный запрос в пресс-службу компании Lamoda.
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