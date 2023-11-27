«Полки должны быть полными». Как в России снова начнут продавать кроссовки Adidas в официальных магазинах

Adidas в России в больших количествах фактически и продавался в основном через Lamoda, поэтому принципиально ничего не изменится, заявил MSK1.RU финансовый эксперт и автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

— Более того, некоторые спортивные бренды уже и так работают через параллельный импорт, открывая все новые магазины на месте старых монобрендовых. Так что открытие Lamoda Sport — вполне логичная история, — отметил он.

Что такое параллельный импорт и как он поможет Adidas обойти санкции

Официально компания Adidas не объявляла о возвращении в Россию. Как и многие в Европе, они демонстративно ушли с нашего рынка по политическим причинам. Тем не менее сейчас немцы поступают по-хитрому: они продают свой товар через третьи страны. Обычно посредниками выступают компании из Турции, ОАЭ или Казахстана. Adidas продает посредникам костюмы и кроссовки, а потом они сами отправляют товар в Россию, где его будет реализовывать Lamoda. Это и называется параллельным импортом.

