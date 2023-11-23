Средняя зарплата в Кольцово через 3 года может достичь 125 тысяч. А сколько будет в Новосибирске? Прогноз министра

В рабочем поселке Кольцово под Новосибирском средняя заработная плата к 2026 году может вырасти до 125 тысяч рублей. Об этом заявил министр экономического развития Лев Решетников в своем докладе на 38 сессии Заксобрания Новосибирской области сегодня, 23 ноября.
Лев Решетников представил график, по которому Кольцово будет лидировать в регионе по средней зарплате.
— Затем идут город Новосибирск, Обь, из районов Ордынский, Новосибирский, Барабинский районы. Меньше всего прогнозируется в Убинском, Чановском и Северном районах. Лидеры по темпу роста Сузунский, Татарский и Куйбышевский районы, — рассказал министр экономического развития.
На слайде презентации, которая сопровождала выступления Льва Решетникова, отмечено, что в Новосибирске к 2026 году зарплата будет 95,9 тысяч рублей, а в городе Обь — 93 тысячи рублей.
Как ранее писал НГС, в начале 2023 года в Новосибирской области средняя заработная плата в январе — апреле составила 56 562 рубля. Выше всего средняя зарплата в Новосибирской области у тех, кто работает в области информации и связи, — 111 191 рубль.