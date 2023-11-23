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Средняя зарплата в Кольцово через 3 года может достичь 125 тысяч. А сколько будет в Новосибирске? Прогноз министра

Самые высокие зарплаты в Кольцово

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В Кольцово, по данным издания »Наукоград-пресс», и в 2023 году самая большая средняя зарплата в области. Она составила 67 тысяч рублей

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В рабочем поселке Кольцово под Новосибирском средняя заработная плата к 2026 году может вырасти до 125 тысяч рублей. Об этом заявил министр экономического развития Лев Решетников в своем докладе на 38 сессии Заксобрания Новосибирской области сегодня, 23 ноября.

Лев Решетников представил график, по которому Кольцово будет лидировать в регионе по средней зарплате.

— Затем идут город Новосибирск, Обь, из районов Ордынский, Новосибирский, Барабинский районы. Меньше всего прогнозируется в Убинском, Чановском и Северном районах. Лидеры по темпу роста Сузунский, Татарский и Куйбышевский районы, — рассказал министр экономического развития.

На слайде презентации, которая сопровождала выступления Льва Решетникова, отмечено, что в Новосибирске к 2026 году зарплата будет 95,9 тысяч рублей, а в городе Обь — 93 тысячи рублей.

В Северном районе Новосибирской области прогнозируют самые низкие зарплаты

В Северном районе Новосибирской области прогнозируют самые низкие зарплаты

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Как ранее писал НГС, в начале 2023 года в Новосибирской области средняя заработная плата в январе — апреле составила 56 562 рубля. Выше всего средняя зарплата в Новосибирской области у тех, кто работает в области информации и связи, — 111 191 рубль.

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