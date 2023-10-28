«Чего так курятина подорожала?»: эксперты ответили на вопрос, который Путин задал министру сельского хозяйства

На днях Путин провел совещание с министрами. Президент пообщался с главой Министерства сельского хозяйства Патрушевым и губернатором Московской области Воробьевым. Чиновники доложили главе государства о начале работы центра по выведению кур в Подмосковье. В ответ Путин похвалил их за «доклад из курятника», но пожурил за резкий рост цен на кур.
— Это здорово, что вы из курятника с нами общаетесь. Но чего так курятина подорожала? Мясо птицы у нас выросло с начала года больше, чем на 27%, — заявил президент.
Наши коллеги из MSK1.RU решили поискать ответ на вопрос Путина и спросили у экспертов, почему так резко дорожает курица. И как власти собираются бороться с ростом цен?
Крылышки на вес золота: как курица стала элитарным продуктом
Если Путин только сейчас обратил внимание на подорожавших кур, простые россияне еще с лета замечают, как подскочили цены на куриное филе, ножки и крылышки.
— Я в шоке, как филе подорожало. Как мясо курицы стоит — 458 рублей за килограмм. Я аж подпрыгнула, как увидела, — поделилась своими наблюдениями с корреспондентом MSK1.RU покупательница в одном из столичных супермаркетов.
Согласно свежему заявлению Минсельхоза, основными факторами подорожания цен являются снижение объемов производства и выросшая себестоимость на фоне высокого курса доллара.
Генеральный директор Ассоциации союзов агропромышленных комплексов Владимир Манаенков уточнил, что ранее власти контролировали цены, которые устанавливали производители мяса птицы, но сейчас этот контроль перестал работать.
— Было серьезное давление на производителей птицы, чтобы удерживать цены. Всё это, на мой взгляд, в какой-то момент сорвалось. Дали возможность людям поднять цены, чтобы бизнес поддержать, — рассказал специалист журналисту MSK1.RU
Главный редактор Национального аграрного агентства Инара Халмеева связала подорожание кур с тем, что это самый дешевый белковый продукт. Из-за кризиса россиянам стало труднее покупать красное мясо, поэтому все ринулись покупать куриное мясо. В результате возник дефицит и цены выросли.
— Сейчас для многих потребителей покупка говядины или баранины стала невозможной. Естественно россияне, которые раньше покупали говядину, сейчас начали переключатся на курицу, так как это самый дешевый животный белок. Спрос на продукцию увеличился, и цены пошли вверх, — отметила специалист в разговоре с MSK1.RU
Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин также обратил внимание на то, что мясокомбинаты попросту не могут удовлетворить запросы покупателей.
— У нас спрос на мясо птицы, как на самый доступный белок, существенно превышает предложение. Темпы прироста у нас были 3%, а сейчас — менее 1%. При этом доходы населения выросли на 5%. Производство не может удовлетворить весь платежеспособный спрос, поэтому цена и растет, — заявил эксперт в разговоре с MSK1.RU
Как будут снижать цены
Куриное мясо входит в перечень социально значимых продовольственных товаров. Это означает, что государство по закону имеет право вмешиваться в процесс ценообразования. Неудивительно, что власти зашевелились.
На том же совещании Патрушев заверил президента, что производители уже снижают цены. Также он предложил ввозить кур из Беларуси и Казахстана, чтобы сбалансировать рынок.
Министерство сельского хозяйства, в свою очередь, предложило временно ограничить экспорт некоторых видов мяса птицы. В ведомстве планируют запретить вывоз курятины на срок до полугода.
Инара Халмеева положительно оценила меры, предлагаемые властями.
— Мы всегда закупали мясо курицы в Беларуси, здесь нет ничего сверхъестественного. Те меры, которые были анонсированы, конечно же, помогут стабилизировать цены. Когда начинается вмешательство государства, то сразу цены регулируются и снижаются, — заявила она.
Что будет дальше с ценами на продукты
В целом ничего хорошего не ожидается. Общий закон экономики: пока в стране кризис, цены на продукты питания не снижаются. Это явление называют продовольственной инфляцией. Так что курица продолжит дорожать, как и яйца, молоко и хлеб.
Сергей Юшин поделился своим прогнозом с читателями. Он отметил, что в течение последних лет цены на продукты не падают. Также он прошелся по российской культуре потребления.
— Если долгосрочно смотреть, то мы вообще не помним, какие продукты подешевели за последние десять лет. Почему птица должна дешеветь, а всё остальное — дорожать? Согласно данным Росстата, розничные цены на мясо птицы за последние восемь лет увеличились примерно на уровень продовольственной инфляции. То есть, примерно на 60%, — подытожил специалист. — Да, в этом году тушки подорожали на 27%. Но у нас есть части, которые подорожали в этом году на 40%. Например, крылышки. Почему?
Инара Халмеева отнеслась к сути вопроса намного более оптимистичней. Эксперт отметила, что цены будут расти, в том числе и из-за нестабильной ситуации в экономике. Но рост будет не столь критичным.
— Если будет продолжать дорожать оборудование, а курс валют расти, тогда, соответственно, будут подниматься и цены на продукты. Но на такие социально значимые продукты, как хлеб и яйца, цены не будут расти такими баснословными темпами. Если и будут, то на десятки процентов, — заявила она.
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