«Чего так курятина подорожала?»: эксперты ответили на вопрос, который Путин задал министру сельского хозяйства

— Это здорово, что вы из курятника с нами общаетесь. Но чего так курятина подорожала? Мясо птицы у нас выросло с начала года больше, чем на 27%, — заявил президент.

Наши коллеги из MSK1.RU решили поискать ответ на вопрос Путина и спросили у экспертов, почему так резко дорожает курица. И как власти собираются бороться с ростом цен?



Крылышки на вес золота: как курица стала элитарным продуктом

Если Путин только сейчас обратил внимание на подорожавших кур, простые россияне еще с лета замечают, как подскочили цены на куриное филе, ножки и крылышки.

— Я в шоке, как филе подорожало. Как мясо курицы стоит — 458 рублей за килограмм. Я аж подпрыгнула, как увидела, — поделилась своими наблюдениями с корреспондентом MSK1.RU покупательница в одном из столичных супермаркетов.