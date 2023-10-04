«Этот круг ада все равно надо пройти»: сибирячка решила купить машину в кредит — страховка увеличила его почти на треть

Катя и кредит на авто

23-летняя Екатерина Труфанова захотела купить машину. Девушка долго копила, но денег все не хватало и не хватало, да и цены росли постоянно. Поэтому решено было взять кредит. Выбор пал на «Альфа-Банк».



В офисе банка, как это часто и происходит, девушке стали объяснять, что с кредитом надо взять страховку: дело это нужное, да еще и полезное. А если, мол, вы передумаете до завтрашнего дня, то сможете от страховки отказаться. Девушка спешила по делам и не успевала оформить в банке все документы, поэтому все равно планировала еще одно посещение офиса. Екатерина согласилась, и договор ей сбросили на электронную почту, чтобы она могла спокойно изучить его дома и принять окончательное решение.

