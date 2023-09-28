Страна банкротов: экономисты прогнозируют пиковую инфляцию. Вот к чему стоит готовиться

Прогнозы

Как рассказал Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, годовая инфляция к концу года поднимется до 7,5% по сравнению с прошлым годом.

— Инфляция у нас декабрь 2023 года к декабрю 2022 года ожидается на уровне 7,5%, среднегодовая инфляция следующего года прогнозируется на уровне 7,2%. Так-то мы к декабрю 2024 года на 4,5% рассчитываем, что она снизится, но тем не менее она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год, — прокомментировал Решетников вопрос об инфляции.