«Цены определяют в зависимости от алчности». Экономисты сделали прогнозы по усугублению кризиса

По словам мерчендайзера в «Магните», цены на апельсины за последнее время не менялись.

— Как было 180 рублей, так и осталось, — лаконично заявил сотрудник супермаркета.

Почему дорожает импорт

Из-за падающего курса рубля апельсины продолжат дорожать, как и другие импортные товары, заявил MSK1.RU экономист Николай Кульбака.