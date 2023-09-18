«Цены определяют в зависимости от алчности». Экономисты сделали прогнозы по усугублению кризиса

В этом году Россия столкнулась с серьезным экономическим кризисом — рубль ощутимо упал, а продукты стали стремительно дорожать. В частности, это коснулось апельсинов: по данным Росстата, цены на них за год выросли на 70%. Только за август прирост составил 21%, и это рекорд среди всех продуктов.
Журналисты MSK1.RU посмотрели актуальные цены в магазинах и поговорили с экспертами о том, почему импортные товары растут в цене. Рассказываем, к чему стоит готовиться россиянам.
Актуальные цены на апельсины
Стоимость апельсинов варьируется от 125 до 260 рублей за килограмм в зависимости от магазина.
По словам мерчендайзера в «Магните», цены на апельсины за последнее время не менялись.
— Как было 180 рублей, так и осталось, — лаконично заявил сотрудник супермаркета.
Почему дорожает импорт
Из-за падающего курса рубля апельсины продолжат дорожать, как и другие импортные товары, заявил MSK1.RU экономист Николай Кульбака.
— Здесь не так важно, откуда они их везут. Потому что, в принципе, стран несколько — это Египет, Турция и другие, но подорожание происходит не из-за этого, — уверен Кульбака.
— Вдобавок ко всему, дорожает доставка. У России сейчас большие проблемы с логистикой. И это, конечно, тоже надо учитывать, — добавил эксперт. — Судя по всему, рост цен связан с тем, что апельсинов просто стало меньше, а ввозить их теперь труднее. У нас своих нет, поэтому так и получается.
Кульбака предположил, что рост цен на продукты продолжится. Это, по его мнению, произойдет, как только закончатся запасы того, что россияне покупали по более низким ценам.
—То, что все импортные товары будут дорожать, — это, к сожалению, факт, — заключил он.
Ослабление рубля действует на цены по-разному, заявил MSK1.RU экономист Михаил Делягин. С одной стороны, товар становится дороже, поэтому для сохранения прибыли его продают по повышенной цене. С другой стороны, под предлогом девальвации рубля в России повысили процентную ставку.
— Надо понимать, что торговля у нас в значительной степени закупает товары в кредит. И когда подорожал кредит, то, соответственно, начался рост, — объяснил он. — Цена товара на прилавке состоит не только из более дорогого импортного товара, но и из более дорогого кредита на его покупку. У нас очень высоко монополизирована торговля, хотя это и неформально.
— Когда представители оффшорной аристократии живут ради вывода заработанного здесь за границу, чтобы построить себе домик или содержать свой домик, то это все расходы в валюте, — добавил Делягин. — Когда происходит ослабление рубля, то, соответственно, для того, чтобы продолжать жить так, как хочется, нужно повышать цену в рублях. В результате дорожают не только импортные продукты, но и российские, просто потому что продавец этих товаров зарабатывает в рублях, а потребляет в долларах.
Полное исчезновение дорожающих импортных товаров в рыночной экономике, по мнению эксперта, невозможно. Гораздо более вероятно, что по той же цене будет продаваться менее качественный товар.
Из-за экономического кризиса в России взлетят в цене многие продукты. Мы уже писали о подорожании шоколада, кетчупа и даже гречки, а также о возможном исчезновении итальянских вин: многие экономисты беспокоятся, что вместо них на прилавках появятся подделки. Кроме того, из-за подорожания мяса в ближайшее время значительно поднимутся цены на шаурму.
Также мы решили углубиться в историю и вспомнить, как в 1998 году наша страна столкнулась с дефолтом. Экономисты рассказали нам, может ли эта ситуация повториться и чего ждать россиянам в ближайшее время.
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