freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 96.62
eur 104.42
СрочноСравниваем даты начала отопительного сезона
Все новости
Все новости
Кризис-2023Эксперт

Мясо и лаваш подорожали, а мигранты отказываются работать. Почему в России выросли цены на шаурму — объясняют эксперты

Рассказываем, будет ли и дальше повышаться стоимость любимого многими стритфуда

2 025

Россияне столкнулись с ростом цен на шаурму по ряду причин

Поделиться

Этим летом Россия столкнулась с серьезным экономическим кризисом: курс доллара долго «плавал» вокруг отметки 100, а продукты стремительно дорожали. Цены поднялись и на гречку, и на шоколад, и даже на сезонные овощи и фрукты. Одно из самых неприятных подорожаний — резкий рост стоимости куриного мяса. Цена на него достигла исторического максимума и составила почти 197 рублей за килограмм.

Вслед за мясом подорожает и то, что из него производится. В частности, рост цен затронет шаурму, считают опрошенные MSK1.RU эксперты. Рассказываем, почему это происходит и от чего еще зависит стоимость популярного стритфуда.

Почему дорожает шаурма

Мясо подорожало по нескольким причинам: во-первых, зачастую сами яйца, из которых вылупляются птицы, доставляют из-за рубежа. Кроме того, не существует производства мяса без антибиотиков, а медикаменты приходится тоже заказывать из-за границы. То же касается оборудования и кормов.

Помимо этого, свою роль сыграл и высокий спрос на курицу: люди стали покупать ее вместо подорожавших говядины и свинины, спровоцировав тем самым рост цен.

Мясо как птицы, так и свинины будет дорожать и дальше, поэтому цены на шаурму тоже повысятся, рассказал MSK1.RU экономист и политолог Василий Колташов.

— Это происходит из-за повышения спроса. Население обнищало из-за обвала курса национальной валюты на фоне повышающихся мировых товарных цен, — объяснил он. — В итоге началась экономия: отказ от говядины, баранины, рыбы. Концентрация спроса образовалась на курице и на свинине. Естественно, это повышает цену шаурмы.

Поделиться

Также свою роль сыграл такой неочевидный фактор, как подорожание топлива.

— Кроме мяса птицы идет повышение цен на бензин, а рост транспортных расходов играет роль. Доставка тоже повышается в цене, — добавил Колташов. — Она уже частично есть в цене мяса.

Подобного мнения придерживается и экономист Николай Кульбака.

— У нас растут цены на всё. Растут затраты на транспорт, появляются проблемы, связанные с доставкой сырья, и так далее. Всё это будет потихоньку дорожать, — сказал он в разговоре с нашим корреспондентом.

«Шавуха» станет деликатесом?

Стоимость шаурмы зависит не только от цены мяса и логистики, но и от других компонентов, рассказал MSK1.RU владелец столичной шаурмечной The Shaurma Сергей Семенков.

— Цена на шаурму у нас складывается из цен на мясо, на лаваш и овощи: в данном случае это свежие огурцы и помидоры, а также яйца — из них мы делаем соус, — отметил он. — Сейчас шаурма подорожала, потому что цены на курицу очень сильно взлетели.

По его словам, рост цен затронул практически всех представителей этого бизнеса.

— Наши конкуренты уже давно подняли цены, а мы вот только сейчас были вынуждены поднять, — добавил Семенков.

Поделиться

На стоимость блюда влияет также доступность оборудования и аренды помещения. Однако есть и еще один фактор: зачастую в шаурмечных работают иностранные граждане, и их доходы необходимо повышать в зависимости от курса рубля.

— Русские люди в шаурмечной не работают, как правило. Работают мигранты, которые зависят от доллара, так как эти заработанные деньги отправляют домой, — объяснил бизнесмен. — В зависимости от того, что происходит с курсом доллара, а сейчас он взлетел, у меня, как у владельца бизнеса, складываются определенные сложности, потому что идет отток мигрантов, работающих в общепите.

Из-за экономического кризиса в России взлетит в цене не только шаурма. Мы уже писали о подорожании шоколада, кетчупа и даже гречки, а также о возможном исчезновении итальянских вин: многие экономисты беспокоятся, что вместо них на прилавках появятся подделки.

Также мы решили углубиться в историю и вспомнить, как в 1998 году наша страна столкнулась с дефолтом. Экономисты рассказали нам, может ли эта ситуация повториться и чего ждать россиянам в ближайшее время.

Кроме того, MSK1.RU подробно писал о подорожании бензина в России. Несмотря на растущие цены на топливо, многие люди стараются приобрести личный автомобиль. Мы поговорили с экспертами о том, как правильно это сделать в нынешней ситуации.

Что еще почитать

По теме

ЭкономикаКризисШаурмаПодорожаниеРубльЭкспертЦены на продуктыКуриное мясоИнфляция
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter