Мясо и лаваш подорожали, а мигранты отказываются работать. Почему в России выросли цены на шаурму — объясняют эксперты

Вслед за мясом подорожает и то, что из него производится. В частности, рост цен затронет шаурму, считают опрошенные MSK1.RU эксперты. Рассказываем, почему это происходит и от чего еще зависит стоимость популярного стритфуда.

Почему дорожает шаурма

Мясо подорожало по нескольким причинам: во-первых, зачастую сами яйца, из которых вылупляются птицы, доставляют из-за рубежа. Кроме того, не существует производства мяса без антибиотиков, а медикаменты приходится тоже заказывать из-за границы. То же касается оборудования и кормов.