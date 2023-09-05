Мясо и лаваш подорожали, а мигранты отказываются работать. Почему в России выросли цены на шаурму — объясняют эксперты

Этим летом Россия столкнулась с серьезным экономическим кризисом: курс доллара долго «плавал» вокруг отметки 100, а продукты стремительно дорожали. Цены поднялись и на гречку, и на шоколад, и даже на сезонные овощи и фрукты. Одно из самых неприятных подорожаний — резкий рост стоимости куриного мяса. Цена на него достигла исторического максимума и составила почти 197 рублей за килограмм.
Вслед за мясом подорожает и то, что из него производится. В частности, рост цен затронет шаурму, считают опрошенные MSK1.RU эксперты. Рассказываем, почему это происходит и от чего еще зависит стоимость популярного стритфуда.
Почему дорожает шаурма
Мясо подорожало по нескольким причинам: во-первых, зачастую сами яйца, из которых вылупляются птицы, доставляют из-за рубежа. Кроме того, не существует производства мяса без антибиотиков, а медикаменты приходится тоже заказывать из-за границы. То же касается оборудования и кормов.
Помимо этого, свою роль сыграл и высокий спрос на курицу: люди стали покупать ее вместо подорожавших говядины и свинины, спровоцировав тем самым рост цен.
Мясо как птицы, так и свинины будет дорожать и дальше, поэтому цены на шаурму тоже повысятся, рассказал MSK1.RU экономист и политолог Василий Колташов.
— Это происходит из-за повышения спроса. Население обнищало из-за обвала курса национальной валюты на фоне повышающихся мировых товарных цен, — объяснил он. — В итоге началась экономия: отказ от говядины, баранины, рыбы. Концентрация спроса образовалась на курице и на свинине. Естественно, это повышает цену шаурмы.
Также свою роль сыграл такой неочевидный фактор, как подорожание топлива.
— Кроме мяса птицы идет повышение цен на бензин, а рост транспортных расходов играет роль. Доставка тоже повышается в цене, — добавил Колташов. — Она уже частично есть в цене мяса.
Подобного мнения придерживается и экономист Николай Кульбака.
— У нас растут цены на всё. Растут затраты на транспорт, появляются проблемы, связанные с доставкой сырья, и так далее. Всё это будет потихоньку дорожать, — сказал он в разговоре с нашим корреспондентом.
«Шавуха» станет деликатесом?
Стоимость шаурмы зависит не только от цены мяса и логистики, но и от других компонентов, рассказал MSK1.RU владелец столичной шаурмечной The Shaurma Сергей Семенков.
— Цена на шаурму у нас складывается из цен на мясо, на лаваш и овощи: в данном случае это свежие огурцы и помидоры, а также яйца — из них мы делаем соус, — отметил он. — Сейчас шаурма подорожала, потому что цены на курицу очень сильно взлетели.
По его словам, рост цен затронул практически всех представителей этого бизнеса.
— Наши конкуренты уже давно подняли цены, а мы вот только сейчас были вынуждены поднять, — добавил Семенков.
На стоимость блюда влияет также доступность оборудования и аренды помещения. Однако есть и еще один фактор: зачастую в шаурмечных работают иностранные граждане, и их доходы необходимо повышать в зависимости от курса рубля.
— Русские люди в шаурмечной не работают, как правило. Работают мигранты, которые зависят от доллара, так как эти заработанные деньги отправляют домой, — объяснил бизнесмен. — В зависимости от того, что происходит с курсом доллара, а сейчас он взлетел, у меня, как у владельца бизнеса, складываются определенные сложности, потому что идет отток мигрантов, работающих в общепите.
Из-за экономического кризиса в России взлетит в цене не только шаурма. Мы уже писали о подорожании шоколада, кетчупа и даже гречки, а также о возможном исчезновении итальянских вин: многие экономисты беспокоятся, что вместо них на прилавках появятся подделки.
Также мы решили углубиться в историю и вспомнить, как в 1998 году наша страна столкнулась с дефолтом. Экономисты рассказали нам, может ли эта ситуация повториться и чего ждать россиянам в ближайшее время.
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