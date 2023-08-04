«Главное, чтобы он не ушел за 100»: что случится, если доллар продолжит расти

Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.



Такого же мнения придерживается экономист Константин Селянин. По его словам, главной причиной укрепления рубля в прошлом году стали цены на экспортные ресурсы.



— В апреле, мае, июне прошлого года выручка росла стремительно из-за беспрецедентных цен на газ: доходило до 3 тысяч долларов за одну тысячу кубов, в то время как сейчас цена в 10 раз меньше, — заявил Константин Селянин, — в то же время российский импорт упал на 91%.

