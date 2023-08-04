«Главное, чтобы он не ушел за 100»: что случится, если доллар продолжит расти

Всю последнюю неделю доллар США продолжает неуклонно расти. Сегодня его курс составил 94,99 рубля — это наивысшая отметка с 28 марта 2022 года. При этом еще весной прошлого года, когда доллар стоил 55 рублей, Владимир Путин заявлял, что американская валюта «скукоживается», а российские деньги укрепляются. Мы спросили у экономистов, действительно ли укрепление выглядит таким образом, каким мы его сейчас наблюдаем, и почему рубль продолжает свободное падение.
Разница экспорта и импорта
По словам экономиста Георгия Остапковича, в первую очередь отношение доллара к рублю зависит от разницы экспорта и импорта.
— Чем больше Россия экспортирует, тем больше в стране доллара, и наоборот — чем больше импорта, тем меньше иностранной валюты. В связи с этим доллар переоценивается, — считает Георгий Остапкович, — в прошлом году у нас была высокая экспортная составляющая: нефть и газ в большом объеме выходили на внешний рынок и дорого стоили, а импорт перекрыли.
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Такого же мнения придерживается экономист Константин Селянин. По его словам, главной причиной укрепления рубля в прошлом году стали цены на экспортные ресурсы.
— В апреле, мае, июне прошлого года выручка росла стремительно из-за беспрецедентных цен на газ: доходило до 3 тысяч долларов за одну тысячу кубов, в то время как сейчас цена в 10 раз меньше, — заявил Константин Селянин, — в то же время российский импорт упал на 91%.
Эксперты уверяют, что сейчас в России обратная ситуация. Из-за санкций экспорт упал, а импорт, наоборот, вырос: благодаря параллельному импорту его показатели увеличились почти до прошлогоднего максимума.
— Ситуация усугубилась, когда начались санкции на главные экспортные продукты России: нефть и газ, — отметил Константин Селянин, — с начала 2023 года падение выручки от продажи нефтепродуктов составило около половины по сравнению с прошлым годом. В то же время покупка товаров сегодня почти на дофевральском уровне.
Почему рубль падает прямо сейчас
Несмотря на то, что ключевым фактором отношения доллара к рублю является сальдо между экспортом и импортом, резкое падение рубля началось после мятежа Пригожина. Константин Селянин считает, что всему виной вывод валюты за рубеж.
— Падение доллара в последний месяц напрямую связано с пригожинским мятежом, из-за него люди начали выводить доллары из России, — заявил экономист. — Первый беспрецедентный уровень вывода денег был в прошлом году, и в этом году он вновь усилился на фоне пригожинских событий.
— Цена доллара к рублю учитывает политические риски и конфликтные ситуации, — отметил Георгий Остапкович. — Сейчас рубль недооценен: его стоимость завышена примерно на 10% из-за возможных рисков. Если бы никаких политических и экономических рисков не было, то доллар бы стоил в районе 80 рублей.
Еще одна причина падения рубля — решение России отказаться от продажи нефти и газа за доллары.
— Можно сказать, что план Путина не оправдал себя: вместо долларов и евро сейчас мы получаем порядка 60–70% юаней и рупий за нефть и газ. Те же поставки в Индию значительно выросли, но возникла новая проблема: рупии не конвертируемые, — прокомментировал ситуацию Константин Селянин. — Индийский банк запретил вывозить валюту из страны, предложив покупать индийские товары либо долгосрочные облигации индийского банка. Получается, что деньги застряли в Индии, что привело к сокращению валютной выручки.
Еще одним решением, повлиявшем на поток денег в Россию, стал подписанный Путиным указ о том, что нефтяные компании могут оставлять деньги за рубежом, считает экономист.
— Из-за этого поток нефтедолларов, который и так был высушен из-за всех проблем, был еще сокращен, — констатировал Константин Селянин. — Вот эти три причины и привели к сегодняшней ситуации: отношение импорта и экспорта, мятеж Пригожина и указ Путина.
Наступит ли крах доллара
Всего за год доллар в России вырос в цене в два раза. Есть ли надежда на то, что рубль снова вырастет в цене? Георгий Остапкович не советует делать оптимистичные прогнозы.
— Это маловероятная тенденция. Все последние годы доллар вялотекущий, но он постоянно растет: в 2013 году он стоил 30 рублей, а сейчас больше 90. Мы видим, что тенденция идет к росту, и единственный способ укрепить рубль, это выйти на рынок с огромным количеством экспортных товаров, — считает экономист.
По мнению эксперта, сейчас с точки зрения экономики цена доллара нормальная, однако проблемы могут начаться, если он подорожает хотя бы на пять рублей.
— Главное, чтобы он не ушел за 100, потому что тогда начнутся инфляционные проценты, — заявил Георгий Остапкович, — каждые 10% снижения рубля приводят к росту инфляции на 0,8.
Надеяться на крах доллара тоже не стоит, уверен Константин Селянин:
— То, что доллар скукоживается, — это большое преувеличение. Часто сегодня можно услышать, что эра доллара уходит, но это не так: более 40% всех операций в мире происходят в долларах. Конечно, когда-то доля доллара составляла 73%, и можно говорить о том, что его влияние снижается, но до драматизма еще далеко.