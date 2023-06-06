«Зерно упало в цене, молоко не продается — зачем работать?» Известный фермер Василий Мельниченко — о работе в новых условиях

Прошло больше года с начала СВО. И, несмотря на непростые условия и прочие санкции, наша страна продолжает держать планку по экспорту зерна. В последние годы это одна из самых успешных отраслей экспорта России. Аналитики и эксперты говорили, что зерно станет нашей второй нефтью. И действительно, цифры с каждым годом только росли.
Сейчас в стране заканчивается очередная посевная. Известный фермер Василий Мельниченко — руководитель крестьянского хозяйства в Камышловском районе Свердловской области, общественный деятель, участник форумов аграриев — рассказал, почему он лично и его товарищи-фермеры не особо рады бравым отчетам по поводу экспорта. Он не только критически и пессимистично рассуждает о непростой ситуации в селах, но и предлагает свой вариант, как можно поддержать сельчан. Подробности — в его колонке.
Да, мы успешно продаем зерно, это прекрасно. В прошлые годы говорили, что продали
Внутренний рынок зерна у нас очень ровный:
При этом в позапрошлом году мы зерно продавали за 16, 17,
При этом, чтобы довезти продукцию до порта, нужно заплатить за перевозку по железной дороге
Нам говорят теперь: вот раньше мы закупали зерно, теперь продаем. Действительно, даже во времена СССР мы закупали фуражное зерно, кормовую пшеницу. И ничего в этом не было плохого, абсурдного. Просто тогда у нас в хозяйствах поголовье крупного рогатого скота было
Сейчас поголовье крупного рогатого скота очень сократилось. СВО тут ни при чём. Еще с
Проблема с работниками на селе, конечно, есть и будет. Матвиенко (Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации. — Прим. ред.) сейчас начала об этой проблеме говорить. Но для того чтобы привлечь [людей в сёла], удержать их, должна быть нормальная зарплата —
Частичная мобилизация тоже выкосила людей из сел. У меня из хозяйства уехали туда двое трактористов. Но приспосабливаемся к новым условиям, работаем. Черномырдин (Виктор Черномырдин, чиновник девяностых и нулевых годов, премьер-министр в 1993–1998 годах. — Прим. ред.) когда-то изрек великолепное: «И перестаньте думать, что когда-нибудь станет лучше».
Цены на продовольствие, конечно, будут, как обычно, расти. Но сокращение посевов зерна на ценах сильно не скажется, для внутреннего рынка хватит.
Кстати, еще одна интересная деталь. Товарищи горожане видят на прилавках картошки полный выбор: и египетская, и азербайджанская. При этом у нас, например, в хозяйстве пропадает
Сейчас вокруг нас на продажу выставили четыре сельхозпредприятия. Зерно упало в цене, молоко не продается — зачем работать? Новые предприятия, конечно, создаются, но это фикция: человек начинает, пробует и бросает.
Печаль безмерна. Но нельзя опускать руки. Жизнь в селах продолжается, невзирая ни на что. Когда-нибудь закончится СВО, вернутся товарищи наши боевые оттуда — где они работать будут? В агрохолдингах на всех должностей не хватит. Считаю, надо немедленно что-то начинать делать. Например, в тех же райцентрах можно построить заводы по переработке картофеля, спиртовой завод. Кстати, такие биозаводы раньше были в каждом регионе: по два, три, четыре. Делали спирт, дрожжи, другую продукцию. Можно сказать, страховые заводы. Вот, например, если заморозки ударили, картошку подморозило — я увез ее на завод; зерно не успело подсушиться — сырое увожу на завод. Всё это было бы очень хорошо.
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