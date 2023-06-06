«Зерно упало в цене, молоко не продается — зачем работать?» Известный фермер Василий Мельниченко — о работе в новых условиях

При этом, чтобы довезти продукцию до порта, нужно заплатить за перевозку по железной дороге 4 тысячи рублей за одну тонну. То есть это почти цена зерна. Даже если в порту купят за 10–11 тысяч , с вычетом 4 тысяч мне остается 6. Ниже себестоимости. Мне никакого резона нет. К тому же, если Ростов, Саратов, Самара свое зерно не продали, то кто у меня возьмет уральское зерно? Там и так переизбыток. Считаю, что в этом отношении обманули крестьян в полный рост. Разве это разумная аграрная политика?

Нам говорят теперь: вот раньше мы закупали зерно, теперь продаем. Действительно, даже во времена СССР мы закупали фуражное зерно, кормовую пшеницу. И ничего в этом не было плохого, абсурдного. Просто тогда у нас в хозяйствах поголовье крупного рогатого скота было 60 миллионов голов! Вот и закупали. Конечно, было бы у нас сейчас 60 миллионов голов крупного рогатого скота, ни о каком сокращении посева зерновых не было бы и речи. Того, что вырастили, еще бы не хватало.

