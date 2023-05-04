Из-за майских праздников декретные выплаты перечислят в другой день — когда придут деньги новосибирцам

В мае декретные выплаты на детей до полутора лет работающие новосибирцы получат раньше срока из-за длинных выходных. Об этом сообщает Социальный фонд Новосибирской области.
Единый день перечисления декретных —
— Так как в мае он выпадает на выходной (праздничный) день, средства в банки перечислены досрочно. Таким образом, работающие родители, которым перечисление производится через банки, получат данную выплату до праздничных выходных дней, — отметили в Соцфонде НСО.
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