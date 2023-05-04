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Из-за майских праздников декретные выплаты перечислят в другой день — когда придут деньги новосибирцам

Единый день перечисления выпадает на выходные

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Единый день перечисления декретных — 8-е число, но в мае это выходной день

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В мае декретные выплаты на детей до полутора лет работающие новосибирцы получат раньше срока из-за длинных выходных. Об этом сообщает Социальный фонд Новосибирской области.

Единый день перечисления декретных — 8-е число каждого месяца.

— Так как в мае он выпадает на выходной (праздничный) день, средства в банки перечислены досрочно. Таким образом, работающие родители, которым перечисление производится через банки, получат данную выплату до праздничных выходных дней, — отметили в Соцфонде НСО.

Неработающие новосибирцы пособие по уходу до полутора лет за апрель уже получили 3 мая.

С начала 2023 года в России появилось новое пособие на детей, получившее название единое, или универсальное. Мы разобрались, сколько нужно зарабатывать, чтобы его получать.

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