Сколько нужно зарабатывать, чтобы получать детские пособия? Объясняем сложное правило, которое придумали чиновники

С начала 2023 года в России появилось новое пособие на детей, получившее название единое, или универсальное. Оно объединило в себе несколько выплат семьям с детьми разных возрастов — теперь они все выдаются по общим правилам. Одно из условий для назначения пособия — его получают семьи, в которых доход ниже прожиточного минимума на человека. Это, пожалуй, самое понятное правило из всех, что касаются пособий, но и с ним порой не всё гладко: бывает, что, по подсчетам человека, пособие ему полагается, однако в назначении отказывают. В такую ситуацию попала мать-одиночка из Тюмени и может попасть каждый.
Универсальное пособие объединяет выплаты на детей до 3 лет, пособие на детей от 3 до 7 лет, пособие на детей от 8 до 16 лет и пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Его назначают семьям с доходами ниже прожиточного минимума, если соблюдены правило нулевого дохода и условия комплексной оценки нуждаемости. Прожиточный минимум на душу населения в каждом регионе устанавливается индивидуально, в среднем по России в 2023 году он составляет
Женщине отказали в получении пособия на ребенка из-за того, что ее доход якобы выше установленного порога — зарплата больше двух прожиточных минимумов. По расчетам претендентки на пособие, зарплата была меньше. Оказалось, мать-одиночка и Социальный фонд России разошлись в методах подсчета: женщина считала доходом деньги, которые получает на руки, а СФР подсчитал доход до вычета налогов. И это не ошибка — он всегда так считает.
— Изначально прожиточный минимум рассчитывается до вычета налогов. Почему так было сделано? Есть люди, которые сами платят налоги, например самозанятые или индивидуальные предприниматели, — объясняла ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. — У них к тому же разная ставка налога. Поэтому все меры поддержки рассчитывались из дохода до вычета налогов. Налоги по большому счету — это такие же расходы. Не считается же ни ипотека, ни квартплата, ни проездной на метро. Налоги — это тоже расходы, хотя я понимаю, что это тяжело принять, потому что, когда у тебя зарплата пришла одна, потом из нее налоги вынули, денег дали меньше, а ты еще и не прошел на выплаты. Кажется, что несправедливо.
Подоходный налог в России составляет 13%, то есть если вы получаете зарплату, то эту часть ваших денег работодатель как налоговый агент передает в ФНС. Вы их на руки не получаете и, возможно, не учитываете, когда думаете о семейном бюджете. Тем не менее это деньги, которые считаются вашим доходом.
Если вы не знаете свою зарплату до вычета налогов, то точную сумму можно узнать у работодателя. Или рассчитать самостоятельно — для этого нужно сумму, получаемую на руки, разделить на 87% (100% зарплаты минус 13% НДФЛ).
Например, семья состоит из одного родителя и одного ребенка. Родитель получает зарплату размером 25 тысяч рублей, и иных доходов у семьи нет. Казалось бы, на человека приходится
«Не пройти» по доходам можно и по другой причине — считается средний доход за год, причем учитываются не только зарплаты родителей, но и пенсии, пособия, алименты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, страховые выплаты, стипендии и гранты, денежное довольствие военнослужащих и силовиков, компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей, доходы от ценных бумаг, выигрышей, продажи и сдачи в аренду имущества, проценты по вкладам, содержание судей. То есть практически все денежные поступления. Не учитываются только назначенный материнский капитал и аналогичное пособие на ребенка за предыдущий год. Кроме того, сейчас в этой формуле не учитываются доходы мобилизованных отцов. На них не распространяется и правило нулевого дохода — даже если до мобилизации человек не работал, пособие его ребенку всё равно назначат.