Сколько нужно зарабатывать, чтобы получать детские пособия? Объясняем сложное правило, которое придумали чиновники

— Изначально прожиточный минимум рассчитывается до вычета налогов. Почему так было сделано? Есть люди, которые сами платят налоги, например самозанятые или индивидуальные предприниматели, — объясняла ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. — У них к тому же разная ставка налога. Поэтому все меры поддержки рассчитывались из дохода до вычета налогов. Налоги по большому счету — это такие же расходы. Не считается же ни ипотека, ни квартплата, ни проездной на метро. Налоги — это тоже расходы, хотя я понимаю, что это тяжело принять, потому что, когда у тебя зарплата пришла одна, потом из нее налоги вынули, денег дали меньше, а ты еще и не прошел на выплаты. Кажется, что несправедливо.

