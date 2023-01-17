Пенсионер показал, как выросли его коммунальные платежи с 2005 года. Вы будете в шоке

Пока одни россияне молча отходят от шока после рекордного повышения коммунальных платежей, другие заваливают соцсети гневными комментариями. В редакцию 72.RU обратился пенсионер Анатолий Иванович. Из своей пенсии в 16 тысяч рублей шесть он отдает за квитанции ЖКХ. Читатель возмущен, ведь ему приходится экономить даже на еде и отказываться от мяса. Он поделился с нами своими чувствами и показал, как менялись его коммунальные платежи с 2005 года. Рост просто невероятный! Думается, что такая картина происходит не только в Тюмени, но и по всей стране. Цены на коммуналку растут везде и не так быстро, как пенсии. Далее — от первого лица.
За ноябрь пришла квитанция на 4802 рубля, а за декабрь — уже 6268! Квартира у меня двухкомнатная, 50 квадратных метров, в старом панельном доме. Пенсия —16 тысяч 764 рубля. Недавно ее подняли на целых 700 рублей, зато ЖКХ выросло почти на полторы тысячи! С недавних пор я получаю субсидию на оплату ЖКХ (выплата из бюджета для людей, у которых сумма коммунальных платежей превышает 20% от всех расходов. — Прим. ред.). Раньше она была чуть больше тысячи, а стала почти 2800 рублей. Я сначала даже приятно удивился, но что толку от нее?
Недавно у меня обострились сразу два хронических заболевания. Когда я увидел, как подорожали лекарства, то был в шоке. Еле-еле собрал деньги на нужные таблетки. Без субсидии со старыми ценами и тарифами ЖКХ было жить проще. Сейчас ни на что не хватает. Я работал всю жизнь сварщиком, пока мог. Сейчас здоровье не позволяет. Когда я увидел размер своей пенсии, я ошалел. Я был очень «рад». Хотелось бы получать тысяч 40 — этого бы хватило на всё. Но об этом остается только мечтать.
Я трачу деньги только на коммуналку, еду и лекарства. Я не могу купить себе ничего. Совсем ничего. Я даже не знаю, сколько стоит одежда, потому что много лет ее не покупаю. Из продуктов я стараюсь покупать хотя бы молочку, мясо ем редко, колбасу тоже. Творог, хлеб, капуста, морковь, картошка, свекла — мой основной рацион.
Ситуация с коммунальными услугами меня возмущает. Качество устраивает, но цена растет каждый год! При этом лучше ничего не становится: какое было, такое и есть. Тарифы поднимаются то на 14%, то на 9%, то на 12%, да даже на 2% в год. Когда я въехал в эту квартиру в 2005 году, за зимние месяцы я платил 800 рублей, за летние — по 300–400. За 17 лет сумма выросла в семь раз! Я храню квитанции и хочу показать наглядно, а вы сравните со своими платежами: