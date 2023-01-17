Пенсионер показал, как выросли его коммунальные платежи с 2005 года. Вы будете в шоке

Недавно у меня обострились сразу два хронических заболевания. Когда я увидел, как подорожали лекарства, то был в шоке. Еле-еле собрал деньги на нужные таблетки. Без субсидии со старыми ценами и тарифами ЖКХ было жить проще. Сейчас ни на что не хватает. Я работал всю жизнь сварщиком, пока мог. Сейчас здоровье не позволяет. Когда я увидел размер своей пенсии, я ошалел. Я был очень «рад». Хотелось бы получать тысяч 40 — этого бы хватило на всё. Но об этом остается только мечтать.