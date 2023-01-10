Что будет с ценами на автомобили в 2023 году? Отвечают эксперты

Лихорадка, которая трясла российский авторынок весь прошлый год, пошла на убыль. После стремительного взлета цен на автомобили, спровоцированного уходом производителей европейских и японских брендов, к концу 2022 года эксперты отмечали затишье, вызванное главным образом падением покупательского интереса, и последующую стабилизацию цен.
Какую ценовую стратегию стоит ждать на российском авторынке в 2023 году, как изменится структура покупательского спроса и спасет ли ситуацию параллельный импорт, «Фонтанка» спросила у экспертов.
Что будет с ценами на автомобили?
На цену автомобиля влияют баланс спроса и предложения, государство с его регулированием и себестоимость, которая существенно зависит от импортных комплектующих. И ключевой фактор, который может спустить с поводка стоимость автомобилей в 2023 году, — это изменение курса рубля, считает Михаил Жуков, исполнительный директор автохолдинга «Максимум». Согласен с ним и Сергей Моренков, совладелец дилерского комплекса «Автополе».
— Когда валюта начинает дорожать, потребитель сразу оживляется, понимая, что импортный продукт связан с курсом, рано или поздно это будет сказываться на цене автомобиля, — говорит Сергей Моренков.
Ограничит рост цен и охлаждение интереса потребителей к автомобилям ушедших брендов, причем как к новым, небольшими запасами которых еще располагают дилеры, так и с пробегом, отмечает Роман Слуцкий, генеральный директор автомобильного холдинга «Аларм Моторс».
В выравнивании спроса и предложения вся надежда на насыщение российского рынка автомобилями китайских производителей, которые уже сейчас конкурируют друг с другом. Надежды эти обоснованны — количество дилеров, торгующих машинами родом из Поднебесной, с начала 2022 года выросло на 30%, объясняет Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом».
Могла бы повлиять на цену и маржа дилеров, 2020-й и 2021-й были для них достаточно жирными, говорит Михаил Жуков. Но реалии прошедшего года не позволяют надеяться на этот рычаг.
— В 2022-м маржа резко пошла на спад, и в ноябре-декабре дилеры были близки к уровню безубыточности и нуля. Поэтому за счет дилерской маржи цены сильно измениться не могут, — полагает он.
Как изменится структура потребительского спроса?
К концу 2022 года в Петербурге китайский автопром — Haval, Geely, Omoda и другие — продавал уже более 60 официальных представителей. Один только Chery можно было найти у 12 автодилеров, отмечает Анна Уткина.
— Дальше будет больше: в 2023 году в сегменте новых легковых автомобилей на 90% потребительский спрос распределится между китайскими брендами, а также продукцией автозаводов «АвтоВАЗ» и «Москвич», — считает Роман Слуцкий.
Сыграют свою роль в ценообразовании здоровая конкуренция и борьба за покупателей.
— Большой объем предложений новых автомобилей массового сегмента стоимостью до 3 миллионов стабилизирует ценник на текущем уровне на ближайшие 3–4 месяца, — ожидает Роман Слуцкий.
Вместе с тем большинство машин, которые предлагают китайские бренды, — это компактные и полноценные вседорожники. С ними проблем по сути нет. А вот в сегменте классических седанов, самом популярном в России, дела обстоят не так радужно: из-за сложностей с логистикой о снижении цен в этом сегменте речь пока не идет.
— Фактически все седаны, которые сейчас представлены, — это либо очень маленькие остатки тех брендов, которые ушли, либо АвтоВАЗ, который производит седан очень узкого сегмента, либо параллельный импорт. Ввозить седаны параллельным импортом экономически невыгодно: по стоимости он оказывается практически неотличим от SUV В-класса, они никому не нужны по такой цене, — считает Михаил Жуков.
Будет ли смысл в параллельном импорте? Каких расценок и тенденций стоит ждать там?
В каком-то смысле параллельный импорт был всегда — любители многих американских моделей завозили их, минуя официальные каналы. Сейчас десятками завозят автомобили со всех уголков мира — Казахстана, Кореи, Узбекистана, Дубая, Индии. В 2023 году на параллельный импорт придется до 10% продаж — столько же, сколько на остатки новых автомобилей ушедших брендов, ожидает Роман Слуцкий.
Однако конкурировать с автопроизводителем или крупным импортером параллельный импорт не сможет, считает Михаил Жуков. Уже сейчас интерес к ушедшим брендам всё меньше — редкий покупатель готов связываться с поиском запчастей и проблемами гарантийного обслуживания.
— Как показала практика, ввезенные автомобили, особенно оформленные на физлиц, — это авто без НДС, а значит, для корпоративных клиентов они сразу автоматом становятся на 20% дороже. Они без гарантии, непонятно какой комплектации, непонятно для какого региона собранные, поэтому у потребителя к ним очень низкое доверие — думаю, что низкая востребованность автомобилей в этом сегменте приведет к постепенному увяданию параллельного импорта, — считает Сергей Моренков.
Тем не менее автомобили премиум-сегмента, коих в Петербурге достаточно много, скорее всего, останутся.
— Мало верится в то, что все ценители BMW, Porsche и Mercedes дружно пересядут на китайский автопром, — полагает Александра Веретено, руководитель стратегического маркетинга автохолдинга «Барс».
Уже сейчас закладывается тренд на то, что срок владения будет увеличиваться, что неизбежно приведет к старению парка подержанных автомобилей и вымыванию качественных, говорит Михаил Жуков.
— На рынке автомобилей с пробегом, молодых и в хорошем состоянии, будет всё меньше, ротировать их будут реже — при такой цене на новую менять машину раз в три года, как это было раньше, никто не станет, — отмечает он.
Чего ждать от российского автопрома?
С учетом поддержки государства и инвестиций будет развиваться и российский автопром.
— Мы уже увидели первый выпуск «Москвича», похожего на перелицованную версию китайской модели JAC JS4, — подчеркивает Александра Веретено.
Низкая конкуренция, достаточно высокие цены на автомобили — неплохая стартовая площадка для рывка, и то, что делалось десятилетиями, возможно, сейчас будет развиваться более быстрыми темпами, считает Сергей Моренков:
— У российского автопрома сейчас хороший шанс для развития. Хотя, с другой стороны, чудес не бывает и невозможно разработать технологии, купить оборудование, поставить станки, запустить это всё, особенно если всё это делать с нуля.