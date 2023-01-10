Что будет с ценами на автомобили в 2023 году? Отвечают эксперты

— Когда валюта начинает дорожать, потребитель сразу оживляется, понимая, что импортный продукт связан с курсом, рано или поздно это будет сказываться на цене автомобиля, — говорит Сергей Моренков.



Ограничит рост цен и охлаждение интереса потребителей к автомобилям ушедших брендов, причем как к новым, небольшими запасами которых еще располагают дилеры, так и с пробегом, отмечает Роман Слуцкий, генеральный директор автомобильного холдинга «Аларм Моторс».



В выравнивании спроса и предложения вся надежда на насыщение российского рынка автомобилями китайских производителей, которые уже сейчас конкурируют друг с другом. Надежды эти обоснованны — количество дилеров, торгующих машинами родом из Поднебесной, с начала 2022 года выросло на 30%, объясняет Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом».

