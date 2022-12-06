«30–40 тысяч — это реальный потребительский минимум»: экономисты — о бедности и бедных в России в 2023 году

Росстат отчитался о снижении числа бедных россиян. В третьем квартале 2022 года количество малоимущих сократилось по сравнению со вторым кварталом на 2,3 миллиона человек и составило 15,3 миллиона. Только вот экономисты не верят в такую статистику.
Как посчитать бедных?
Большинство опрошенных экспертов подвергли критике текущую методику подсчета бедных в стране. До 2021 года, кстати, официально бедными считались россияне, чьи доходы в денежном выражении были меньше прожиточного минимума.
В 2021 году власти издали специальный критерий — «граница бедности». Сейчас он привязан к «якорной бедности» (прожиточный минимум, определенный по медианным доходам, за IV квартал 2020 года) с учетом инфляции. В третьем квартале 2022 года показатель определили на уровне 13 тысяч 688 рублей.
— Способ определения бедности — вещь очень творческая, — отметил финансист Виталий Калугин. — Введя новую методику через медиану доходов, Росстат пытается, как мне кажется, приукрасить цифры. Регулируя законодательно прожиточный минимум, можно регулировать процент бедных.
Есть и более радикальные оценки. Так, исследователь реального сектора экономики, предприниматель Дмитрий Потапенко полагает, что текущий показатель вообще никак не отражает реальность.
— Эта фигня не показывает вообще ничего, — считает Потапенко. — Проблема этих показателей в том, что смысла, кроме как определение некоей мифологической черты бедности, в них нет.
— Они же периодически что делают? — добавил он. — Меняют методику расчета, и всё выходит отлично — бедность снижается. Можно пойти дальше: ввести уголовную ответственность за то, что ты бедный. Доведем уже до абсурда! Стал бедным — сел на пять лет.
Действительно, несмотря на трансформацию методики подсчета и произошедшие экономические изменения, «официальная бедность» в России сохраняется примерно в одних и тех же пределах (10 — 15% от населения) с начала «десятых» годов.
Более того, по мнению экономиста и автора Telegram-канала «Деньги и песец» Дмитрия Прокофьева, даже максимально объективные замеры уровня бедности в стране могут и не иметь прикладного смысла.
— Вопрос в том, как оценивать уровень бедности и уровень потребления, — сказал Прокофьев. — Проблема не столько в бедности, сколько в грандиозной социальной дифференциации и невозможности выбраться из бедности через работу. Действительно важная проблема России — это «работающая бедность».
По мнению Прокофьева, сейчас МРОТ в России находится за пределами минимального уровня потребления. Разрыв этот — кратный, что визуализирует проблему «работающих бедных» даже для неискушенного наблюдателя.
— Сейчас МРОТ составляет 12, 15, 20 тысяч (в зависимости от региона), а должен составить не менее 30–40 тысяч, — указал Прокофьев. — И все опросы показывают, что именно эту цифру люди закладывают в качестве минимального заработка, желаемой пенсии. 30–40 тысяч — это тот самый реальный потребительский минимум, который, конечно, ни к каким 15 тысячам отношения не имеет.
Потому реальный «уровень бедности» по Прокофьеву — именно 30–40 тысяч рублей, то есть примерно 500 долларов по нынешнему курсу. Эта сумма соответствует и уровню экономического развития страны, и уровню цен в ней, и уровню производительности труда («И то, с большими оговорками, прямо на пределе», — добавляет Прокофьев).
«Бедных точно не станет меньше»
Впрочем, даже при текущих методиках расчета бедности статистические перспективы по этой проблеме — отнюдь не радужные, уверены наши собеседники. Шансов перебить инфляцию (рост цен) в грядущем году у доходов россиян не слишком много.
— Если удастся удержать инфляцию в
Калугин также предупреждает о том, что инфляция наиболее опасна как раз для бедных слоев населения, поскольку 60–80% от своих доходов те тратят на продукты. И именно в этом секторе инфляция (обычно в 1,5–2 раза) выше общей.
Другая проблема — перемены на рынке труда. Да, квалифицированные работники могут от них даже выиграть (дефицит кадров в отраслях положительно сказывается на зарплатах). Но на людях, занятых на вакансиях, не требующих особых навыков, текущие пертурбации скажутся весьма негативно.
— Часть людей незамысловатых профессий составляют очень опасное пограничье, — указал экономист Юрий Юденков. — При закрытии импортных магазинов, мелких фирм, кафе и прочего они выпали с работы.
Отдельная категория риска — бюджетники, предупреждает Юденков. Повышение зарплат для них может «съесть» уже упомянутая инфляция. При этом внушительная часть из них и без этого не может похвастаться умопомрачительными доходами.
— Девочка работает лаборантом на кафедре, получает 15–18 тысяч, — приводит пример Юденков. — Ассистент кафедры получает 28. Есть такие зарплаты: и в поликлиниках, и в больницах, и на кафедрах. Это бюджетники по большей степени. Вот они — ваши работающие бедные.
Таким образом, рассчитывать на серьезное снижение бедности в 2023 году не приходится.
— Точно могу сказать: в ближайшее время бедность не уменьшится — нет к этому предпосылок. Идут банкротства, уход западных фирм… Очень тяжелое положение, — резюмировал Юденков.
Солидарен с такой позицией и Дмитрий Прокофьев.
— Бедных точно не станет меньше, — лаконично отметил он.
При этом, как ни странно, статистика по проблеме может выйти вполне радужной. Здесь в дело могут пойти обычные политические уловки.
— Региональные власти уже намекали бизнесу, мол, вы же понимаете, что количество бедных и безработных является важнейшим критерием для нашего региона? — вспомнил Дмитрий Потапенко. — Этот критерий — важнейший для нашего губернатора. А мы же не хотим подвести нашего губернатора. Так что всё у нас будет хорошо. И безработица упадет, и бедность не увеличится.
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