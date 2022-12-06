«30–40 тысяч — это реальный потребительский минимум»: экономисты — о бедности и бедных в России в 2023 году

— Способ определения бедности — вещь очень творческая, — отметил финансист Виталий Калугин. — Введя новую методику через медиану доходов, Росстат пытается, как мне кажется, приукрасить цифры. Регулируя законодательно прожиточный минимум, можно регулировать процент бедных.



Есть и более радикальные оценки. Так, исследователь реального сектора экономики, предприниматель Дмитрий Потапенко полагает, что текущий показатель вообще никак не отражает реальность.



— Эта фигня не показывает вообще ничего, — считает Потапенко. — Проблема этих показателей в том, что смысла, кроме как определение некоей мифологической черты бедности, в них нет.