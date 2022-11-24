Магазин Mango снова заработал в «Галерее Новосибирск»

Магазин Mango заработал в «Галерее Новосибирск». Сообщение об этом появилось на официальной странице ТРЦ «ВКонтакте».



— Мы знаем, как вы скучали. И вот это случилось: магазин Mango снова распахнул свои двери и ждет покупателей, — указано в посте.

Там же отмечают, что в честь открытия в магазине проходит распродажа со скидками до 70%.



Магазины сети не работали в Новосибирске с марта этого года. Mango заявил о прекращении работы в России из-за «текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками».