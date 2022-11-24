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Магазин Mango снова заработал в «Галерее Новосибирск»

В марте сеть объявила об уходе из России

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24 ноября в Новосибирске снова заработал Mango

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Магазин Mango заработал в «Галерее Новосибирск». Сообщение об этом появилось на официальной странице ТРЦ «ВКонтакте».

— Мы знаем, как вы скучали. И вот это случилось: магазин Mango снова распахнул свои двери и ждет покупателей, — указано в посте.

Там же отмечают, что в честь открытия в магазине проходит распродажа со скидками до 70%.

Магазины сети не работали в Новосибирске с марта этого года. Mango заявил о прекращении работы в России из-за «текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками».

В конце октября жители Новосибирска заметили неожиданное оживление в закрытом бутике. Там включили свет, но дверь так и не открыли. Продавцы магазина приводили вещи в порядок и развешивали их на стойки.

Бренд Mango основан в 1985 году в Испании, штаб-квартира расположена в Каталонии. Выпускает одежду и обувь среднего ценового уровня. В мире открыто более 1200 магазинов сети, в Новосибирске работали два из них — в ТРЦ «Галерея Новосибирск» и СТЦ МЕГА.

В России у Mango было 126 магазинов. Выручка компании «Манго Раша» в 2020 году составила 12,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 328,4 миллиона рублей. В 2021 — 12,9 и 1,9 миллиарда рублей соответственно.

Mango — не первый иностранный бренд, который возвращается в Россию. Смотрим, кто еще возобновил свою работу и как они это сделали.

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ТРЦ Галерея НовосибирскMangoИностранные бренды
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