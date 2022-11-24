Магазин Mango снова заработал в «Галерее Новосибирск»

Магазин Mango заработал в «Галерее Новосибирск». Сообщение об этом появилось на официальной странице ТРЦ «ВКонтакте».
— Мы знаем, как вы скучали. И вот это случилось: магазин Mango снова распахнул свои двери и ждет покупателей, — указано в посте.
Там же отмечают, что в честь открытия в магазине проходит распродажа со скидками до 70%.
Магазины сети не работали в Новосибирске с марта этого года. Mango заявил о прекращении работы в России из-за «текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками».
В конце октября жители Новосибирска заметили неожиданное оживление в закрытом бутике. Там включили свет, но дверь так и не открыли. Продавцы магазина приводили вещи в порядок и развешивали их на стойки.
Бренд Mango основан в 1985 году в Испании, штаб-квартира расположена в Каталонии. Выпускает одежду и обувь среднего ценового уровня. В мире открыто более 1200 магазинов сети, в Новосибирске работали два из них — в ТРЦ «Галерея Новосибирск» и СТЦ МЕГА.
В России у Mango было 126 магазинов. Выручка компании «Манго Раша» в 2020 году составила 12,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 328,4 миллиона рублей. В 2021 — 12,9 и 1,9 миллиарда рублей соответственно.
Mango — не первый иностранный бренд, который возвращается в Россию. Смотрим, кто еще возобновил свою работу и как они это сделали.